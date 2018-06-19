В ФАС сообщили о снижении цен на топливо

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго РФ ежедневно ведут мониторинг цен на топливо, в настоящий момент они снижаются, заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

"Если раньше мониторинг вели еженедельно, то с учетом кризиса ситуации, мониторинг вместе с ЦДУ ТЭК Минэнерго осуществляется ежесуточно. Анализ показывает, что еще в начале первой недели июня некоторый рост цен сохранялся, вторую неделю июня уже было некоторое снижение цен. Сейчас цены стабилизируются на рынке", — сказал он, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.