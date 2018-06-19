В ЦБ заявили о сокращении применения механизма санации

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ЦБ РФ в будущем будет редко применять механизм санации, только для системно значимых банков, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы.

"Санация позволила нам защитить миллионы граждан – 8 миллионов граждан клиентов этих банков, и сотни тысяч — 563 тысячи — предприятий. Я хочу сказать на будущее — санации мы будем применять редко, только для тех банков, которые крупные, имеют системное значение для федерального и регионального рынка", — заявила председатель ЦБ.