ТЮМЕНЬ, 19 июн — РИА Новости. Тюменская область, ХМАО-Югра и Ямало-Ненецкий АО продлили договор о сотрудничестве между органами власти трех регионов до 2025 года; особое внимание будет уделено созданию условий для реализации межрегиональных инфраструктурных проектов, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.

Документ подписали губернатор Югры Наталья Комарова, врио главы Ямала Дмитрий Артюхов и врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

"Документ, действие которого мы пролонгируем, еще 14 лет назад стал прочной основой для сохранения устойчивого социально-экономического развития трех наших регионов, благополучия ямальцев, югорчан и тюменцев. Наши предшественники нашли очень эффективную модель развития. У нас много совместных проектов в самых разных сферах. Их реализация обязательно будет продолжена", — привел собеседник агентства слова Моора.

Впервые договор между органами власти Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов был подписан 9 июля 2004 года. Этот документ стал одним из важных условий сохранения устойчивого социально-экономического развития трех регионов. В рамках договора между органами госвласти Тюменской области и автономных округов с 2005 года реализуется совместный проект — программа "Сотрудничество". За этот период осуществлено 173 крупных проекта (без учета введенных участков дорог) по различным направлениям, из них 112 — в Югре, 25 — в ЯНАО, 36 проектов — в Тюменской области, напомнили в пресс-службе.

Кроме того, ведется строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог между регионами. Субсидируются пассажирские перевозки, выполняемые авиационным транспортом по маршрутам, соединяющим Тюмень с северными городами, и водным транспортом на линии Тобольск — Ханты-Мансийск — Салехард, проводится реконструкция транспортной инфраструктуры, осуществляется социальная поддержка отдельных категорий граждан.

"Выстроенная модель партнерства наших регионов жизнеспособна, и это доказали многие годы работы договора и реализации программы "Сотрудничество". Это оценили жители Югры, Ямала и Тюменской области, видя, какие масштабные проекты были реализованы в рамках договора", — сказал Моор.

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