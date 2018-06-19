Биткоин подорожал до 6,7 тысячи долларов

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Биткоин (bitcoin) во вторник дорожает в рамках коррекции, при этом продолжает торговаться ниже уровня в 7 тысяч долларов на отказе американской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) признавать криптовалюты ценными бумагами, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 10.27 мск биткоин дорожал на 3,59%, до 6,712 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 3,77%, до 6,68 тысячи долларов, на OKex — на 3,74%, до 6,672 тысячи.

Другие криптовалюты растут в стоимости вслед за биткоином: Ethereum — на 4,23%, до 518,52 доллара, Ripple — на 2,89%, до 0,537 доллара, Bitcoin Cash — на 4,78%, до 880,12 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 286,26 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 40% всего рынка криптовалют.

Как рассказал РИА Новости основатель блокчейна Universa Александр Бородич, рост курса биткоина продолжает ограничивать новость о том, что финрегулятор США не считает криптовалюты биткоин и Ethereum ценными бумагами. Об этом на прошлой неделе заявил глава отдела корпоративных финансов SEС Уильям Хинман в своем выступлении на конференции Yahoo All Markets в Сан-Франциско.

"В связи с этим многие инвесторы заняли выжидательную позицию, они не спешат открывать новые сделки и при этом закрывают старые", — прокомментировал аналитик.

"Стоит отметить, что ранее курс биткоина уже не раз приближался к уровню в 6 тысяч долларов, после чего ситуация на рынке менялась и криптовалюта отыгрывала потерянные позиции", — добавил Бородич.