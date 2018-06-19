Китай назвал угрозы США ввести новые пошлины шантажом

ПЕКИН, 19 июн — РИА Новости. Угрозы США ввести новые пошлины на китайские товары являются шантажом и отступлением от достигнутого сторонами консенсуса, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил подготовить список китайских товаров на 200 миллиардов долларов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в 10%, если Китай будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию.

"После опубликования перечня на 50 миллиардов долларов США вновь перешли все границы, угрожают установить перечень товаров на 200 миллиардов долларов для взимания дополнительной пошлины. Подобные проявление крайнего давления и метод шантажа являются отступлением от консенсуса, достигнутого сторонами на многочисленных консультациях, и заставляют все мировое сообщество испытывать крайнее разочарование", — говорится в заявлении торгового ведомства Китая.