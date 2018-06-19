ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил подготовить список китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в 10%, если Китай будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию, говорится в заявлении Трампа.

"Сегодня я поручил торговому представителю Соединенных Штатов определить китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов для дополнительных пошлин в 10%… После того как законодательный процесс будет завершен, эти пошлины вступят в силу, если Китай откажется изменить свои действия, а также если он будет настаивать на том, чтобы двигаться дальше с новыми пошлинами, о которых он недавно объявил", — сказано в заявлении, распространенном в понедельник Белым домом.

"Если Китай снова увеличит свои пошлины, мы ответим на это введением дополнительных пошлин на товары стоимостью 200 миллиардов долларов", — заявил президент США.