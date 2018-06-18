В Вологодской области будут бесплатно давать гектар земли под фермерство

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. В Вологодской области планируют бесплатно предоставлять гражданам либо фермерским и крестьянским хозяйствам гектар земли для сельскохозяйственной деятельности, сообщает пресс-служба областного правительства.

В регионе завершается разработка законопроекта о "Вологодском гектаре".

"Речь идет об особенностях предоставления земельных участков из фонда перераспределения земель сельхозназначения на территории Вологодской области. Предлагается из фонда перераспределения земель сельхозназначения, в целом по области это более 460 тысяч гектаров, предоставлять участки в размере 1 гектара тем, кто занимается сельхоздеятельностью: юридическим лицам, гражданам, фермерским и крестьянским хозяйствам бесплатно в собственность", — отметил заместитель губернатора региона Эдуард Зайнак.

Проект "Вологодский гектар" направлен на вовлечение в хозяйственный оборот и эффективное использование земельных участков из фонда перераспределения земель. Отмечается, что эти меры будут способствовать экономическому и социальному развитию таких территорий, а также позволят сократить неиспользуемые площади сельхозугодий, которые простаивают.

Проектом закона будет определена возможность предоставления земли в таком порядке на территории 14 муниципальных районов.

"Мы надеемся, что найдутся желающие, готовые заниматься этой деятельностью, при этом у них появляется возможность сэкономить на покупке земли и вложить высвобожденные средства в развитие сельхоздеятельности. После того как законопроект будет передан в Законодательное собрание, мы начнем работать над ним вместе с депутатами. Надеемся, что осенью этот законопроект будет принят и начнет исполняться", — отметил Зайнак.