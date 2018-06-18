В Госдуме прокомментировали продление санкций против Крыма и Севастополя

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Евросоюз продлевает санкции в отношении РФ, чтобы оставаться в антироссийском тренде, несмотря на жалобы бизнеса, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Евросоюз в понедельник продлил до 23 июня 2019 года ограничительные меры по Крыму и Севастополю. Санкции включают запрет на импорт и экспорт товаров, инвестиции в крымский регион, на туристические услуги.

"Сегодня большая политика — это главный рулевой мировой экономики, и "шкурные" интересы отдельных компаний не влияют на общий курс. Поэтому ЕС заткнет уши ватой, чтобы не слышать жалобные вопли коммерсантов. Быть в тренде сегодня главнее, чем забота о ближнем, а значит, страдания частных компаний — это их вклад, некий вступительный взнос в американский политический мейнстрим", — сказал Бальбек РИА Новости.