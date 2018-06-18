Министр энергетики ОАЭ оценил мировой рынок нефти

ДУБАЙ, 18 июн — РИА Новости. Мировой рынок нефти все больше приближается к равновесию, заявил в понедельник действующий президент ОПЕК, министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

По его словам, которые передает эмиратское информационное агентство WAM , этот вопрос станет центральным на очередной встрече ОПЕК, которая состоится 22 июня в Вене.

"Уровень запасов заметно снизился с начала 2017 года, и нефтяной рынок стал все больше приближаться к равновесию", — заявил министр.

При этом он отметил, что организации "придется принять во внимание опасения, которые были высказаны некоторыми странами-импортерами и потребителями по поводу возможного дефицита на мировом рынке нефти".