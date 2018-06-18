Минпромторг разрабатывает "дорожную карту" по химическим волокнам и нитям

Заседание межведомственной рабочей группы по разработке дорожной карты химической промышленности до 2020 года

Заседание межведомственной рабочей группы по разработке дорожной карты химической промышленности до 2020 года

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Межведомственная рабочая группа по разработке "дорожной карты" химической промышленности до 2020 года начала обсуждение предложений по развитию производства химических волокон и нитей, говорится в сообщении Химического комплекса РФ.

В работе первого заседания рабочей группы, которую возглавляет первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб, наряду с представителями Минпромторга России приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти и федеральных агентств, производители и потребители химических волокон и нитей, поставщики сырья, профильные научные организации, представители Российского союза химиков.

Участники обсудили подготовленный в Минпромторге проект "дорожной карты", представили замечания и предложения в проект документа, определили основные направления развития подотрасли: развитие производственного потенциала с целью снижения уровня импортозависимости, восстановление экспортного потенциала и повышение конкурентоспособности.

Открывая заседание, директор Департамента химико-технологического, лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимир Потапкин отметил, что химические волокна и нити во многом определяют сырьевую базу российской экономики и способствуют развитию смежных отраслей-потребителей, в частности, легкой промышленности, машиностроения, медицинской промышленности, говорится в сообщении Химкомплекса.

Отмечается, что инициативы участников заседания были направлены, в том числе на создание новых производств и развитие конкурентоспособности предприятий. Среди предложений — утвердить комплексные приоритетные инвестиционные проекты, помочь компаниям, которые занимаются техническим перевооружением, и поддержать проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Также были рассмотрены предложения по стимулированию создания импортозамещающих и экспортоориентированных производств химических волокон и нитей и сырья для их производства. Отдельные блоки инициатив — организационные мероприятия и кадровый вопрос. Участники заседания также предложили проработать вопрос о необходимости создания отраслевого союза производителей химических волокон и нитей.

В июле на очередном заседании Межведомственной рабочей группы будут проработаны поступившие предложения и продолжена работа по разработке "дорожной карты" по развитию подотрасли.