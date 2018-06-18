Минпромторг разрабатывает "дорожную карту" по химическим волокнам и нитям

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Межведомственная рабочая группа по разработке "дорожной карты" химической промышленности до 2020 года начала обсуждение предложений по развитию производства химических волокон и нитей, говорится в сообщении Химического комплекса РФ.
Участники обсудили подготовленный в Минпромторге проект "дорожной карты", представили замечания и предложения в проект документа, определили основные направления развития подотрасли: развитие производственного потенциала с целью снижения уровня импортозависимости, восстановление экспортного потенциала и повышение конкурентоспособности.
Открывая заседание, директор Департамента химико-технологического, лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимир Потапкин отметил, что химические волокна и нити во многом определяют сырьевую базу российской экономики и способствуют развитию смежных отраслей-потребителей, в частности, легкой промышленности, машиностроения, медицинской промышленности, говорится в сообщении Химкомплекса.
Также были рассмотрены предложения по стимулированию создания импортозамещающих и экспортоориентированных производств химических волокон и нитей и сырья для их производства. Отдельные блоки инициатив — организационные мероприятия и кадровый вопрос. Участники заседания также предложили проработать вопрос о необходимости создания отраслевого союза производителей химических волокон и нитей.
В июле на очередном заседании Межведомственной рабочей группы будут проработаны поступившие предложения и продолжена работа по разработке "дорожной карты" по развитию подотрасли.