Росстат подтвердил оценку роста ВВП за первый квартал

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Рост ВВП РФ в первом квартале составил 1,3% в годовом выражении, сообщил в понедельник Росстат. Эти данные совпали с предварительной оценкой, которую ведомство обнародовало в середине мая.

"Объем ВВП России за первый квартал 2018 года составил в текущих ценах 22 239,4 миллиарда рублей. Индекс его физического объема относительно первого квартала 2017 года составил 101,3%, относительно четвертого квартала 2017 года – 84,3%. Индекс-дефлятор ВВП за первый квартал 2018 года по отношению к ценам первого квартала 2017 года составил 106,8%", — говорится в сообщении.

Минэкономразвития в начале июня понизило прогноз роста российской экономики на текущий год до диапазона 1,6-2,1% с прежних 2,1%. ЦБ РФ в середине июня сохранил прогноз темпа прироста ВВП в 2018 году в 1,5–2%.