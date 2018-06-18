В России за неделю подешевел бензин

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Среднероссийские розничные цены на бензин и дизтопливо наконец начали снижаться, за неделю с 11 по 15 июня рост показал только бензин "Нормаль-80", но всего на четыре копейки, в оптовом сегменте дешевеют все марки бензина и дизель и только авиакеросин дорожает и в опте, и в аэропортах, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".
В мелкооптовом сегменте, где зачастую бензин покупают независимые АЗС, цены снизились по всем маркам бензина. Больше всего на прошедшей неделе подешевел бензин "Регуляр-92" — на 1,5%, до 55,601 тысячи рублей за тонну. "Премиум-95" снизился в цене на 1,2%, до 56,801 тысячи рублей за тонну; "Нормаль-80" — на 0,07%, до 51,315 тысячи рублей за тонну.
Оптовые цены продемонстрировали еще большее снижение, чем мелкооптовые. За неделю с 11 по 15 июня бензин "Регуляр-92" подешевел на 5,56%, до 50,671 тысячи рублей за тонну; "Премиум-95" — на 5,2%, до 51,8 тысячи рублей за тонну и "Нормаль-80" — на 2,6%, до 43,383 тысячи рублей за тонну.
68.6%Да, сильно ударило
16.2%Отразилось, но незначительно
4.7%Не заметил(а) повышения
10.5%У меня нет автомобиля
Цены на нефтепродукты в последнее время резко возросли: с середины апреля бензин в рознице в среднем по России стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.