В России за неделю подешевел бензин

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Среднероссийские розничные цены на бензин и дизтопливо наконец начали снижаться, за неделю с 11 по 15 июня рост показал только бензин "Нормаль-80", но всего на четыре копейки, в оптовом сегменте дешевеют все марки бензина и дизель и только авиакеросин дорожает и в опте, и в аэропортах, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

Подорожал с 11 по 15 июня только бензин "Нормаль-80", но лишь на четыре копейки (в предыдущем отчете аналитики фиксировали рост на 64 копейки). В итоге на "Нормаль-80" цена сложилась на уровне 38,71 рубля за литр. Остальные марки бензина подешевели. "Премиум-95" потерял в цене три копейки и стал стоить 44,64 рубля за литр, "Регуляр-92" — четыре копейки, его цена зафиксировалась на уровне 41,8 рубля за литр.

В мелкооптовом сегменте, где зачастую бензин покупают независимые АЗС, цены снизились по всем маркам бензина. Больше всего на прошедшей неделе подешевел бензин "Регуляр-92" — на 1,5%, до 55,601 тысячи рублей за тонну. "Премиум-95" снизился в цене на 1,2%, до 56,801 тысячи рублей за тонну; "Нормаль-80" — на 0,07%, до 51,315 тысячи рублей за тонну.

Оптовые цены продемонстрировали еще большее снижение, чем мелкооптовые. За неделю с 11 по 15 июня бензин "Регуляр-92" подешевел на 5,56%, до 50,671 тысячи рублей за тонну; "Премиум-95" — на 5,2%, до 51,8 тысячи рублей за тонну и "Нормаль-80" — на 2,6%, до 43,383 тысячи рублей за тонну.

Цена на авиакеросин в оптовом сегменте выросла на 0,25% — до 46,852 тысячи рублей за тонну. Цена в аэропортах поднялась на 1,8% — до 56,511 тысячи рублей за тонну. Летнее дизтопливо в рознице подешевело на одну копейку, до 44,65 рубля за литр. На мелкооптовом рынке цены на него снизились на 0,86%, до 52,249 тысячи рублей за тонну, на оптовом — на 2%, до 48,665 тысячи рублей за тонну.

Цены на нефтепродукты в последнее время резко возросли: с середины апреля бензин в рознице в среднем по России стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.

