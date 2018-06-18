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Экономика

В России за неделю подешевел бензин

13:5318.06.2018
(обновлено: 14:53 18.06.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЗаправка автомобиля. Архивное фотоЗаправка автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Среднероссийские розничные цены на бензин и дизтопливо наконец начали снижаться, за неделю с 11 по 15 июня рост показал только бензин "Нормаль-80", но всего на четыре копейки, в оптовом сегменте дешевеют все марки бензина и дизель и только авиакеросин дорожает и в опте, и в аэропортах, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Правительство исключило рост цен на бензин до 100 рублей
Подорожал с 11 по 15 июня только бензин "Нормаль-80", но лишь на четыре копейки (в предыдущем отчете аналитики фиксировали рост на 64 копейки). В итоге на "Нормаль-80" цена сложилась на уровне 38,71 рубля за литр. Остальные марки бензина подешевели. "Премиум-95" потерял в цене три копейки и стал стоить 44,64 рубля за литр, "Регуляр-92" — четыре копейки, его цена зафиксировалась на уровне 41,8 рубля за литр.

В мелкооптовом сегменте, где зачастую бензин покупают независимые АЗС, цены снизились по всем маркам бензина. Больше всего на прошедшей неделе подешевел бензин "Регуляр-92" — на 1,5%, до 55,601 тысячи рублей за тонну. "Премиум-95" снизился в цене на 1,2%, до 56,801 тысячи рублей за тонну; "Нормаль-80" — на 0,07%, до 51,315 тысячи рублей за тонну.

Оптовые цены продемонстрировали еще большее снижение, чем мелкооптовые. За неделю с 11 по 15 июня бензин "Регуляр-92" подешевел на 5,56%, до 50,671 тысячи рублей за тонну; "Премиум-95" — на 5,2%, до 51,8 тысячи рублей за тонну и "Нормаль-80" — на 2,6%, до 43,383 тысячи рублей за тонну.

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Цена на авиакеросин в оптовом сегменте выросла на 0,25% — до 46,852 тысячи рублей за тонну. Цена в аэропортах поднялась на 1,8% — до 56,511 тысячи рублей за тонну. Летнее дизтопливо в рознице подешевело на одну копейку, до 44,65 рубля за литр. На мелкооптовом рынке цены на него снизились на 0,86%, до 52,249 тысячи рублей за тонну, на оптовом — на 2%, до 48,665 тысячи рублей за тонну.

Цены на нефтепродукты в последнее время резко возросли: с середины апреля бензин в рознице в среднем по России стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.

НЕ БРАТЬ! Рейтинг стран Европы по ценам на бензин
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг стран Европы по ценам на бензин – 2018

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18 июня 21:00
-
Тунис
-
Англия
19 июня 15:00
-
Колумбия
-
Япония
Чемпионат мира по футболу 2018
18 июня 15:00
-
Швеция
-
Республика Корея
18 июня 18:00
-
Бельгия
-
Панама
18 июня 21:00
-
Тунис
-
Англия
19 июня 15:00
-
Колумбия
-
Япония
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