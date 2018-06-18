Минфин поддержит снижение порога беспошлинной интернет-торговли

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Минфин поддержит дальнейшее снижение порога беспошлинной интернет-торговли после 2020 года, если будет отработано администрирование платежей. Об этом РИА Новости рассказал директор департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.
Федеральная таможенная служба направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. Об этом со ссылкой на двух федеральных чиновников написала в понедельник газета "Ведомости".
"Сейчас постепенно снижаем пределы, будем смотреть, там будет нагрузка постепенно возрастать, будем смотреть, как будет справляться информационная система, сотрудники, после этого принимать решения по дальнейшим шагам", — добавил Сазанов.
Интернет-торговля в России
Россияне могут получить без уплаты пошлин посылки на сумму до одной тысячи евро в месяц и общим весом до 31 килограмма.
Партнеры России по ЕАЭС уже договорились постепенно снижать максимальную сумму: по Таможенному кодексу ЕАЭС с 2019 года до 500 евро, а с 2020 года — до 200 евро.
Минфин предлагал снизить порог до 500 евро уже с июля этого года, правительство идею пока не одобрило.