Цена биткоина упала до 6,4 тысячи долларов

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Биткоин (bitcoin) в понедельник дешевеет и торгуется на уровне в 6,4 тысячи долларов на фоне негативных новостей на крипторынке, свидетельствуют данные торгов.
При этом альтернативные криптовалюты также дешевеют: Ethereum — на 1,47%, до 497,13 доллара, Ripple — на 3%, до 0,52 доллара, Bitcoin Cash — на 2,26%, до 839,62 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 276,62 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 40% всего рынка криптовалют.
Инвесторы отыгрывают отказ компании Western Union работать с криптовалютами. Об этом глава компании Хикмет Эрсет сообщил во время своего выступления в Нью-Йорке на прошлой неделе.
Как отмечает РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов, за прошедший месяц биткоин потерял в цене 22%. "Поскольку в течение недели отскока вверх не произошло, вероятность продолжения нисходящего движения увеличивается",- сказал эксперт.