Совет ЕС на год продлил санкции против Крыма и Севастополя

БРЮССЕЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Совет Евросоюза продлил санкции по Крыму и Севастополю до 23 июня 2019 года.

Односторонние ограничительные меры Брюсселя запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики, а также связанные с добычей и переработкой нефти, газа и полезных ископаемых.

"Техническая помощь, посреднические услуги, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах, также не должны предоставляться", — добавляется в сообщении.

Такое решение ожидалось до формального истечения текущих санкций 23 июня. В конце мая проект документа о продлении ограничительных мер по Крыму и Севастополю рассматривал основной подготовительный орган Совета ЕС — комитет постпредов стран — членов Евросоюза.

Антироссийские санкции Брюсселя

Ранее источник в ЕС заявлял, что решение об их возможном продлении "должно быть принято единогласно" государствами — членами ЕС. В марте глава европейской дипломатии Федерика Могерини подтверждала намерение Евросоюза сохранить санкции в отношении Москвы из-за Крыма.

Отношения России и стран Евросоюза ухудшились во время политического кризиса на Украине в 2014 году. После возвращения Крыма Запад обвинил Москву в нарушении норм международного права и ввел против нее санкции.

Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. В Москве не раз отмечали, что язык санкций контрпродуктивен. В то же время власти подчеркивали, что Россия не выступает стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.

По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно": за возвращение в состав России проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова.

В последнее время на Западе все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены ограничительных мер.

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