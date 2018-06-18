БРЮССЕЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Совет Евросоюза продлил санкции по Крыму и Севастополю до 23 июня 2019 года.
"Техническая помощь, посреднические услуги, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах, также не должны предоставляться", — добавляется в сообщении.
Такое решение ожидалось до формального истечения текущих санкций 23 июня. В конце мая проект документа о продлении ограничительных мер по Крыму и Севастополю рассматривал основной подготовительный орган Совета ЕС — комитет постпредов стран — членов Евросоюза.
Антироссийские санкции Брюсселя
Отношения России и стран Евросоюза ухудшились во время политического кризиса на Украине в 2014 году. После возвращения Крыма Запад обвинил Москву в нарушении норм международного права и ввел против нее санкции.
Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. В Москве не раз отмечали, что язык санкций контрпродуктивен. В то же время власти подчеркивали, что Россия не выступает стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.
В последнее время на Западе все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены ограничительных мер.
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