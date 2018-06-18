"Нафтогаз" оспорил жалобу "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украина" подала представление в апелляционный суд Швеции, который в рамках рассмотрения апелляции "Газпрома" на минувшей неделе приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный коммерческий директор украинского концерна Юрий Витренко.
На прошлой неделе "Газпром" добился приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража в споре о транзите газа через территорию Украины. Таким образом, Киев лишился оснований для ареста активов "Газпрома" за рубежом.
"Нафтогаз" сообщил, что в ближайшее время представит контраргументы в апелляционный суд в Швеции.
Решение арбитража
В начале марта Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.
С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда.
Российская компания обжаловала решение, а также объявила о расторжении контрактов с украинской стороной.
При этом зампред правления "Газпрома" Александр Медведев подчеркнул, что разрыв соглашений с "Нафтогазом" не означает прекращения транзита газа в Евросоюз через Украину.