"Нафтогаз" оспорил жалобу "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украина" подала представление в апелляционный суд Швеции, который в рамках рассмотрения апелляции "Газпрома" на минувшей неделе приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный коммерческий директор украинского концерна Юрий Витренко.

Он добавил, что рассмотрение жалоб в этом суде будет публичным.

На прошлой неделе "Газпром" добился приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража в споре о транзите газа через территорию Украины. Таким образом, Киев лишился оснований для ареста активов "Газпрома" за рубежом.

"Нафтогаз" сообщил, что в ближайшее время представит контраргументы в апелляционный суд в Швеции.

Решение арбитража

В начале марта Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.

С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда.

Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 миллиардов долларов.

Российская компания обжаловала решение, а также объявила о расторжении контрактов с украинской стороной.

При этом зампред правления "Газпрома" Александр Медведев подчеркнул, что разрыв соглашений с "Нафтогазом" не означает прекращения транзита газа в Евросоюз через Украину.