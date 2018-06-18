МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Снижение порога беспошлинной интернет-торговли вплоть до введения пошлин на все покупки, независимо от их стоимости, приведет к существенному сокращению объемов торговли, причем граждане могут снизить активность таких покупок уже на этапе обсуждения этих мер, считает заместитель генерального директора-технический директор оператора таможенных платежей ООО "Мультисервисная платежная система" Андрей Чешко.

"Снижение норм с большой долей вероятности приведет к серьезному уменьшению объемов интернет-торговли. Хорошей иллюстрацией данного предположения является то, что даже когда просто активно обсуждают вопросы и возможные даты снижения порогов беспошлинного ввоза, объемы такого рода товаров начинают снижаться", — заявил эксперт РИА Новости.

Федеральная таможенная служба направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах, об этом со ссылкой на двух федеральных чиновников написала в понедельник газета "Ведомости". По данным издания, ведомство предлагает сделать это уже с 2020 года.

"Создание складов на территории России, где крупные интернет-площадки могут аккумулировать товары и упрощать оформление, возможно, будет выходом для крупных игроков. Например, уже какое-то время при заказе некоторых видов товаров через AliExpress в качестве места отправления можно выбрать Россию", — считает Чешко.

Он пояснил, что в этом случае через границу будут перемещаться крупные партии, которые попадают уже в разряд товарной партии другим режимом таможенного оформления. "Второй, вполне вероятный способ упрощения для интернет-торговцев — это перенастройка логистических путей через страны с более лояльным режимом таможенного оформления", — добавил эксперт.

Кроме того, по его словам, снижение норм беспошлинного ввоза при текущих объемах интернет-торговли может радикально увеличить нагрузку на инфраструктуру Почты России. "Определенные сложности технического и организационного характера могут возникнуть и на стороне ФТС России", — добавил Чешко.