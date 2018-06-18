КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Киев намерен создать в Евросоюзе группу, которая должна будет остановить строительство "Северного потока — 2", заявил Петр Порошенко.

Он назвал "Северный поток — 2" "абсолютно политиканским проектом, который направлен против Украины", и добавил, что его реализация заберет из бюджета Украины почти три миллиарда долларов.

"Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их учредить международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины. Но условие участия — остановка "Северного потока — 2", — заявил украинский президент в своем блоге на платформе Medium.

Порошенко добавил, что партнеры из США тоже "настроены решительно". При этом он не стал раскрывать все инструменты воздействия, но выразил надежду, что остановить реализацию проекта все-таки удастся.

В Киеве неоднократно заявляли, что хотят остаться транзитером российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит истекает в конце 2019 года. В этой связи Украина категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Топливную магистраль планируется построить рядом с "Северным потоком".

Разрешение на строительство газопровода уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Компании Nord Stream 2 AG также предстоит получить согласие от Дании.

Против проекта выступают некоторые страны — в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.