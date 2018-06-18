МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. При расчете пенсий в России предполагается отказаться от системы баллов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По ее словам, "это очень сложное решение", однако его придется принимать.

Голикова добавила, что с 2019 года, согласно новым изменениям, размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка. Она отметила, что это нельзя считать "как среднюю температуру по больнице", и пояснила, что такой расчет носит индивидуальный характер.

Вице-премьер заверила, что принятие закона о пенсионном возрасте не затронет интересы работающих пенсионеров, военнослужащих, а также граждан, у которых есть льготы по досрочным пенсиям: работники вредных производств, военные пенсионеры и пенсионеры правоохранительных служб, социальные пенсионеры, многодетные матери, пенсионеры-чернобыльцы.

Накопительная часть

Отвечая на вопрос о необходимости повышения пенсионного возраста, Голикова отметила, что по статистике в 1990-х годах на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих человека, а к 2019 году на одного пенсионера будет 1,8 трудоспособного гражданина. Такое соотношение, по ее словам, не позволяет нарастить пенсионное обеспечение граждан.

Также Голикова сообщила, что через несколько месяцев на обсуждение может быть вынесен законопроект, касающийся накопительной части пенсии.

Новая инфраструктура

"Предполагаем, что, возможно, осенью мы его представим на общественное обсуждение, и тогда это может быть второй частью пенсии", — отметила вице-премьер, уточнив, что пока это обсуждается как добровольный, а не обязательный элемент пенсионной системы.

Также Голикова рассказала, что для пенсионных накоплений создадут новую инфраструктуру.

"То, что было накоплено гражданами, оно останется. И сейчас будет некоторым образом, я думаю, доработана идеология того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды", — отметила она.

Кроме того, вице-премьер ответила на вопрос о работодателях, которые пытаются уволить работника перед его выходом на пенсию или не принимают из-за возраста.

По ее словам, премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил Роструду пресекать подобные случаи и проводить соответствующие контрольно-надзорные мероприятия.

Пенсионная реформа

Медведев в четверг сообщил, что кабинет министров предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

В России сейчас стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно. Такой пенсионный возраст был установлен законом еще в 1930-х годах.

Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается довольно давно, необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни, а также невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. В большинстве стран мира сегодня пенсионный возраст составляет 60-65 лет.