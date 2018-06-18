РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Голикова рассказала о планах отказаться от балльной пенсионной системы‍

04:0018.06.2018
(обновлено: 05:34 18.06.2018)
818481103
скачать видеоскопировать ссылкуполучить код

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. При расчете пенсий в России предполагается отказаться от системы баллов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Отделение Пенсионного фонда в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Копить не вредно. Как защитить свою будущую пенсию
По ее словам, "это очень сложное решение", однако его придется принимать.

Голикова добавила, что с 2019 года, согласно новым изменениям, размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка. Она отметила, что это нельзя считать "как среднюю температуру по больнице", и пояснила, что такой расчет носит индивидуальный характер.

Вице-премьер заверила, что принятие закона о пенсионном возрасте не затронет интересы работающих пенсионеров, военнослужащих, а также граждан, у которых есть льготы по досрочным пенсиям: работники вредных производств, военные пенсионеры и пенсионеры правоохранительных служб, социальные пенсионеры, многодетные матери, пенсионеры-чернобыльцы.

Выплата пенсии. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В Минтруде рассказали, кого затронет повышение пенсий в 2019 году
Отвечая на вопрос о необходимости повышения пенсионного возраста, Голикова отметила, что по статистике в 1990-х годах на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих человека, а к 2019 году на одного пенсионера будет 1,8 трудоспособного гражданина. Такое соотношение, по ее словам, не позволяет нарастить пенсионное обеспечение граждан.

Накопительная часть

Также Голикова сообщила, что через несколько месяцев на обсуждение может быть вынесен законопроект, касающийся накопительной части пенсии.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ по вопросам изменения в пенсионной и налоговой системах. 14 июня 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе
"Предполагаем, что, возможно, осенью мы его представим на общественное обсуждение, и тогда это может быть второй частью пенсии", — отметила вице-премьер, уточнив, что пока это обсуждается как добровольный, а не обязательный элемент пенсионной системы.

Новая инфраструктура

Также Голикова рассказала, что для пенсионных накоплений создадут новую инфраструктуру.

"То, что было накоплено гражданами, оно останется. И сейчас будет некоторым образом, я думаю, доработана идеология того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды", — отметила она.

Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Кудрин рассказал об экономии от повышения пенсионного возраста
Кроме того, вице-премьер ответила на вопрос о работодателях, которые пытаются уволить работника перед его выходом на пенсию или не принимают из-за возраста.

По ее словам, премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил Роструду пресекать подобные случаи и проводить соответствующие контрольно-надзорные мероприятия.

Пенсионная реформа

Медведев в четверг сообщил, что кабинет министров предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

В России сейчас стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно. Такой пенсионный возраст был установлен законом еще в 1930-х годах.

Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается довольно давно, необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни, а также невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. В большинстве стран мира сегодня пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Пенсии в мире
© Инфографика
Возраст выхода на пенсию в разных странах
Комментировать
Экономика
Комментарии
7 пользователей оставили 8 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
иван васильевич
ДАЙТЕ рабочие места с достойной зарплатой и люди сами не будут уходить. а так государство плодит нищих ( кто на благо государства здоровье положил) все распродали !!!!!! все в частных руках и какой бизнесВОР !!!! будет повышать зарплату? Их то же можно понять, обложили налогами так что концы с концами сводят. Или установите минимальный порог 30 т р ( минимальная зар.плата). на мой взгляд ( могу ошибаться. ) но страну ждет кризис. а еще хуже не дай бог народ за вилы возьмется. тогда мало не покажется нашим сценаристам
05:33
18.06.2018
ОтветитьНе отвечать
ansamolov
Почему российская “власть” так ненавидит наш Российский народ?
Является ли это “правительство” российским, если проводит реформы и пишет законы, направленные против народа России? Нужно ли нам такое правительство и такой президент?
04:34
18.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Коста-Рика
1
Сербия
Матч окончен
0
Германия
1
Мексика
Матч окончен
1
Бразилия
1
Швейцария
18 июня 15:00
-
Швеция
-
Республика Корея
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Коста-Рика
1
Сербия
Матч окончен
0
Германия
1
Мексика
Матч окончен
1
Бразилия
1
Швейцария
18 июня 15:00
-
Швеция
-
Республика Корея
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена