Эксперты ожидают падения цены биткоина ниже шести тысяч долларов

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на этой неделе, скорее всего, продолжит снижаться и впервые с ноября 2017 года упадет ниже психологической отметки в 6 тысяч долларов, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

По итогам торгов воскресенья, 17 июня, цена биткоина, по данным портала CoinMarketCap, опустилась на 0,60% — до 6,525 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снизилась в цене на 0,57% — до 6,489 тысячи долларов, на GDAX — на 0,38%, до 6,495 тысячи долларов.

В ходе прошедшей недели биткоин потерял в цене 4%, опустившись до уровня 6,125 тысячи долларов по бирже Bitfinex. Это минимальный уровень с 6 февраля 2018 года.

Вопросы регулирования

Одним из главных событий минувшей недели, повлиявших на стоимость криптовалюты, было решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США не признавать биткоин (BTC) и Ethereum (ETH) ценными бумагами.

"Комиссия по ценным бумагам не признала биткоин и ETH ценными бумагами. Неясно, почему участники рынка так отреагировали на новость, потому что глава SEC Джей Клейтон об этом заявил еще 7 июня в интервью CNBC", — указал аналитик "Альпари" Владислав Антонов.

Антонов напомнил, что 9 июня состоялся технический запуск основной сети криптовалюты EOS. В субботу, 16 июня, производители блоков в сети EOS зафиксировали заморозку транзакций на глобальном уровне.

"После того как сеть "легла", курс EOS/USD упал на 4,5%, утащив за собой биткоин. На это указывает позднее обновление минимума пары BTCUSD", — рассказал эксперт.

Еще одно из самых обсуждаемых событий прошлой недели — хакерская атака на корейскую биржу Coinrail. PR-директор Tugush Blockchain Finance Тимофей Фортунатов отметил, что по данным CoinMarketCap, в глобальном рейтинге криптовалютных бирж Coinrail занимает 90-е место.

"Поэтому многих мог удивить размер последствий подобной кибератаки на рынок. Напомню, что менее чем за сутки с момента известия об очередной успешной кибератаке капитализация рынка криптовалют уменьшилась примерно на 50 миллиардов долларов (приблизительно 14% от общей суммы капитализации)", — рассказал он.

Другим негативным событием уходящей недели стал отказ компании Western Union работать с криптовалютами. Об этом глава компании Хикмет Эрсет сообщил во время своего выступления в Нью-йорке в среду, 13 июня.

"Он отметил, что клиенты предпочитают делать переводы в фиатных деньгах, и решение компании — дань уважения их желаниям. Это стало некоторым шоком для наблюдателей, которые ждали развития отношений компании с криптовалютами после того, как в феврале компания заявила о тестировании возможности проведения платежей на базе технологии Ripple", — добавил эксперт.

Благоприятным событием для крипторынка стал запуск биржей Bittrex торгов криптовалют Bitcoin, Tether и TrueUSD в паре с фиатным долларом в пятницу, 15 июня. Эта функция сперва будет доступна лишь для резидентов штатов Калифорния, Вашингтон, Нью-Йорк и Монтана. Планируется, что сначала разработчики убедятся в том, что продукт работает, а после откроют его для всех клиентов.

Глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов указал, что падение цены биткоина на минувшей неделе повлияло на доходность майнинга. Так, один из крупных облачных майнеров Hashflare вывесил объявление, что доходность майнинга не покрывает затраты.

Впереди только падение

"Скорее всего, они (компания — ред.) начнут приостанавливать процесс майнинга, да и другие игроки тоже, потому что этот бизнес перестает быть выгодным. Выровнять ситуацию сможет падение мощности сети или рост стоимости биткоина", — полагает он.

Эксперты единодушно считают, что на текущей неделе цена биткоина будет снижаться и не просто достигнет, а пробьет вниз психологический уровень в 6 тысяч долларов за криптовалюту.

"Цена четыре дня находится в боковом движении. Инвесторы неохотно покупают биткоин, потому что боятся очередного обвала рынка. И это на фоне того, что продавцы не торопятся накрашивать короткие позиции", — указал Антонов.

"Я не верю в то, что новость по EOS развернет вверх котировки биткоина. Ожидаю, что после консолидации цена продолжит падение. Рынок не уйдет вверх без новых драйверов к росту. По оценкам "Альпари", техническая картина на дневном периоде указывает на тест уровня 6 тысяч долларов. После теста 5,8 тысячи долларов уже можно начинать рассматривать восходящую коррекцию с целью 8,2 тысячи долларов", — добавил он.

Зартдинов отметил, что биткоин имеет ограниченную эмиссию в 21 миллион монет. "И именно это привлекает многих инвесторов в инвестиции в основную криптовалюту. Однако рынок очень тонкий, и при любом негативе цена биткоина может уйти еще ниже — к 5,5 тысячи долларов. Разворот пока не сформировался, поэтому участники рынка довольно осторожно делают ставки на рост, очень близко подтягивая стоп-лоссы (stop loss)", — рассказал эксперт.

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов считает, что биткоин "обживается в новом диапазоне 6,1-6,7 тысячи долларов".

"Протестировав уровни поддержки и сопротивления, биткоин имеет все шансы задержаться в этом диапазоне… Будущая неделя обещает продолжение проторговки текущего диапазона и снижения котировок к минимальным уровням диапазона 6-6,2 тысячи долларов. Может, пробитие котировки 6 тысяч долларов мы на будущей неделе не увидим, но пессимизм на рынке биткоина пока определяет будущие тренды", — заявил он.

Фортунатов также считает, что цена биткоина на текущей неделе вряд ли вернется к росту. "Стоимость самой популярной валюты на прошлой неделе колебалась в диапазоне от 6,2 до 6,7 тысячи долларов, и, скорее всего, на этой неделе мы не увидим больших изменений. Этому будет способствовать возрастающая неопределенность рынка. Наблюдатели продолжают нервничать, ведь никак не сбываются ни предположения энтузиастов о повторении сказочного взлета в цене, ни предупреждения некоторых аналитиков о гибели криптовалюты", — сообщил он.

По его словам, взлом биржи Coinrail и атака на биржу Bitfinex, произошедшие на прошлой неделе, напомнили пользователям об уязвимости их финансовых средств.

"Коридор движения цены биткоина на этой неделе составит порядка 3-5%. При этом, как говорилось ранее, не стоит ожидать сильного скачка цены или возрождения сильной позитивной динамики. Я думаю, что покупатели продолжат выжидательную тактику при покупке биткоина, так как многие еще боятся продолжения обвала", — полагает Фортунатов.

Паника на рынке, по его словам, продолжает подниматься среди инвесторов. "Лучшим решением здесь может стать выжидательная позиция. Ведь если биткоин сможет восстановиться и опять пойти в рост, как и предполагают некоторые эксперты, то вложенные средства смогут с лихвой окупиться", — советует он.