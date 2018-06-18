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Экономика

На крючке: как огромный долг и МВФ толкают Украину к дефолту

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2018 (175)
08:0018.06.2018
(обновлено: 08:07 18.06.2018)
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovПрезидент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин ЛагардПрезидент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард
© AP Photo / Sergei Chuzavkov

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Внешняя задолженность банковского сектора страны — почти шесть миллиардов долларов, сообщил Национальный банк Украины. Это в общем-то немного, а вот огромный госдолг внушает серьезные опасения: 77 миллиардов, 85 процентов ВВП. В Киеве признают, что долг неподъемный и угроза дефолта более чем реальна. Почему украинской экономике не выжить без частных денег — в материале РИА Новости.

Сторонники евроинтеграции Украины около сцены на Европейской площади в Киеве. 25 января 2013
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Аналитик: Украина на руки от ЕС не получит ни одного евроцента

Долговая яма

В 2017-м государственный долг Украины увеличился на пять миллиардов и достиг 77,05 миллиарда долларов.

В следующие четыре года страна должна выплатить колоссальную сумму — 27 миллиардов долларов, констатировал в мае премьер Украины Владимир Гройсман. 

Обслуживание госдолга дорого обходится украинской экономике. Так, в 2018-м на это понадобится порядка десяти миллиардов долларов. В частности, по реструктуризированным евробондам 2015 года Киеву предстоит выплатить почти миллиард, по кредитам МВФ — 1,6 миллиарда.

В 2017-м страна разместила евробонды на три миллиарда долларов. Эта мера была вынужденной — без новых займов Украина не в состоянии платить по старым долгам. "Возвращение на внешние рынки заимствований исключает дефолт в 2019 году", — заявил в октябре глава ведомства Александр Данилюк. А глава Национального банка Украины Яков Смолий месяц назад сообщил, что "речи о дефолте вообще не идет".

© РИА Новости / Александр ДемьянчукПерейти в фотобанкДенежные купюры России и Украины
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Денежные купюры России и Украины

В шаге от пропасти 

Аналитики, впрочем, оптимизм финансовых регуляторов не разделяют. Все признаки приближения дефолта налицо: вялый экономический рост, неудовлетворительные реформы и, собственно, непомерные долги, считают эксперты проекта VoxUkraine и Киевской школы экономики.

Как Украина умудрилась залезть в такую долговую яму? Одной из главных причин эксперты считают то, что страна критически затянула с непопулярными реформами, которые Россия провела еще в начале 1990-х. 

"Они слишком долго искусственно поддерживали курс гривны — примерно как Россия перед дефолтом 1998 года — и субсидировали цены на газ для предприятий и населения", — отмечает Сергей Хестанов, советник генерального директора по макроэкономике компании "Открытие брокер".

С 2014-го гривна отправилась в свободное плавание, тарифы на газ планомерно повышаются и практически достигли рыночных, но время упущено. Без внешних кредиторов Украине никак не обойтись. 

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДенежные купюры Украины на газовом счетчике
© РИА Новости / Стрингер
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Денежные купюры Украины на газовом счетчике

По мнению украинской неправительственной организации "Офис эффективного регулирования", для страны "нет ни одного сценария" выполнения долговых обязательств без посторонней помощи. "Это очень похоже на преддефолтную ситуацию, чтобы с этим справиться, нужен внешний заем", — сообщил украинскому изданию "Апостроф" глава организации Алексей Гончарук.

Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Киев обязан пересмотреть тарифы на газ для визита миссии МВФ, заявил Смолий

МВФ недоволен

Самый очевидный вариант — помощь Международного валютного фонда. Но МВФ с некоторых пор не столь охотно кредитует Киев.

Украина уже должна фонду 12 миллиардов долларов. Кроме того, Киев не выполняет условия, на которых предоставляются кредиты. В частности, в МВФ недовольны затягиванием решения вопроса с созданием антикоррупционного суда и недостаточным повышением цен на газ для населения.

© РИА Новости / Алексей ФурманПерейти в фотобанкЖенщина с плакатом про МВФ, Киев
© РИА Новости / Алексей Фурман
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Женщина с плакатом про МВФ, Киев

В результате в этом году вместо трех с половиной миллиардов долларов, на которые рассчитывал Киев, кредитор согласился выдать лишь полтора миллиарда.

Заседание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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В Раде озвучили условие дефолта на Украине
По мнению экономистов, пока Украине удастся избежать дефолта: Запад продолжит поддерживать Киев, прежде всего по политическим причинам. Но как только финансовый кран перекроют, — а это может произойти в любой момент, — экономика рухнет, потому что страна лишена главного ресурса развития и модернизации — частных инвестиций.

Отсутствие частных денег

Модель экономической модернизации Украины в рамках ассоциации с Евросоюзом предполагает создание множества экспортных производств, нацеленных на Европу. По оценкам ЕБРР, чтобы реализовать этот сценарий, Киеву ежегодно требуется 20 миллиардов евро частных инвестиций. Но этих денег страна так и не увидела.

© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкКупюры евро
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Купюры евро

Западные инвесторы, разумеется, руководствуются исключительно экономическими, а не политическими мотивами. И они не пожелали вкладывать в Украину, не видят перспектив. 

"Они вкладывали в Прибалтику, Польшу и Турцию, но не в Украину. Нет инвестиций, нет и модернизации экономики", — отмечает Александр Разуваев, директор аналитического департамента "Альпари".

Ситуация осложняется тем, что Украина — государство с проблемными границами. Есть мятежный Донбасс, возможны территориальные претензии Венгрии и Польши. А в страну, не контролирующую границы, инвестировать крайне опасно.

Таким образом, Украина оказалась на крючке: если в силу каких-либо причин Запад прекратит поддерживать киевскую власть, это мгновенно обернется дефолтом и сменой политического режима. 

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