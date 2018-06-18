Судью на мыло. Почему Европа вынуждена снять арест с активов "Газпрома"

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Александр Лесных. Апелляционный суд округа Свеа приостановил решение о взыскании 2,56 миллиарда долларов с "Газпрома" в пользу украинского "Нафтогаза". Почему вердикт стокгольмского арбитража по делу "Газпрома" оказался под вопросом и как развивается ситуация вокруг "Северного потока — 2" — в материале РИА Новости.

После того как в конце февраля стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить компенсацию "Нафтогазу", представители украинской компании бросились обивать пороги судов других европейских стран с требованием немедленно арестовать счета дочерних компаний российского холдинга для взыскания долга.

В сложившейся международной обстановке добиться желаемого им удалось довольно легко: спустя два месяца приставы в Швейцарии наложили обеспечительные меры на активы двух компаний, занятых строительством и обслуживанием обоих "Северных потоков", а еще через месяц к ним подключились и голландские коллеги.

Такая благосклонность европейских партнеров пришлась по вкусу президенту Украины Петру Порошенко, и он поспешил заявить, что "Нафтогаз" продолжит арестовывать активы "Газпрома" в ЕС. Но на деле ситуация развернулась совершенно иначе.

Филькина грамота

Основная претензия "Газпрома" к стокгольмскому суду — подозрение в подмене судьи в ходе разбирательств, что само по себе считается серьезным нарушением закона. Факт подлога, по утверждению представителей компании, был подтвержден лингвистическим анализом заключения арбитров.

"Дополнительное изучение текста арбитражного решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть документа написана не арбитрами, а иным лицом", — сообщили представители российской компании.

Поначалу эта версия казалась чем-то из области фантастики, однако апелляционный суд Свеа принял во внимание доводы "Газпрома" и приостановил взыскание денег. "Данное обстоятельство будет использовано при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", — подчеркнули в газовом холдинге. Речь идет о разморозке активов дочерних компаний в указанных странах.

Поскольку решение суда приостановлено, о 2,56 миллиарда долларов "Нафтогаз" может забыть. Но хотя это и огромная сумма, вся история затевалась отнюдь не ради денег. Главной целью был и остается срыв строительства "Северного потока — 2", угрожающего транзиту газа через Украину.

В этом смысле усилия Киева вполне объяснимы. Сообщив, что после завершения строительства новой северной нитки газопровода транзит через Украину продолжится, о сохранении его объемов российский президент не сказал ни слова.

"Транзит был 110-115 миллиардов кубометров в год. После 2019-го "Газпром" будет прокачивать максимум 10-15 миллиардов, чтобы был запасной вариант на случай аварии", — отмечает политолог Андрей Суздальцев.

Полет нормальный

Пока Киев пытается выставить собственные потери как "угрозу для европейской энергетической безопасности", страны ЕС сохраняют здоровый прагматизм и все больше поддерживают новый проект.

В начале июня правительство Швеции одобрило заявку Nord Stream 2 AG на прокладку нити газопровода вдоль своей исключительной экономической зоны, и спустя несколько месяцев начнется подготовка к строительству. В ответ на немедленно последовавшую резкую критику этого решения со стороны украинских властей шведский посол Мартин Хангстрем поспешил разъяснить, что у Стокгольма просто не было выбора.

"Газопровод прокладывается за пределами территориальных вод Швеции, в так называемой исключительной экономической зоне, то есть в международных водах. Это означает, что мы ограничены нормами международного права, в том числе Конвенцией ООН по морскому праву, позволяющей всем государствам прокладывать подводные кабели и трубопроводы в континентальном шельфе за пределами территории прибрежного государства", — сказал Хангстрем.

С "Северным потоком — 2" борется не только Киев, но и Вашингтон. В конце мая госсекретарь США Майк Помпео выступил в Конгрессе с призывом помешать реализации российско-европейского проекта, угрожающего перспективе поставок американского СПГ в ЕС.

Согласие на строительство магистрали нового газопровода осталось получить только от Дании. Эксперты считают, что это лишь вопрос времени, поскольку даже если Копенгаген не пустит в свои территориальные воды, Nord Stream 2 AG подаст заявку на прокладку трубы через экономическую зону, как в случае со Швецией.

Стоит добавить, что никаких финансовых сложностей у проекта нет: арест активов "Газпрома" в Швейцарии (именно там зарегистрированы компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG) касается только их продажи и вывода за рубеж.

Разумеется, продавать своих "дочек" "Газпром" не собирается, так что деньги пойдут на дело независимо от того, когда будет принято решение по апелляции российской компании.