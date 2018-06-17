Египет ожидает новый транш от МВФ в июле

КАИР, 17 июн — РИА Новости. Новый транш кредита МВФ в размере двух миллиардов долларов должен поступить в Египет в июле этого года, заявил в воскресенье министр финансов страны Мухаммед Муит.

"Как ожидается, МВФ перечислит четвертый транш 12-миллиардного кредита в размере двух миллиардов долларов в июле 2018 года", — сказал министр египетскому изданию "Аль-Яум ас-Сабиа". По его словам, выделение очередного транша стало возможно после инспекции экспертов МВФ в мае этого года.

"Египет четко реализует программу экономических реформ, что находит позитивный отклик в международных организациях, в среде мировых инвесторов и рейтинговых службах", — отметил глава египетского Минфина. Он пояснил, что два миллиарда пополнят валютный резерв Египта в Центробанке. При этом на счета Минфина будет переведен эквивалент этой суммы в египетских фунтах, который будет использован для покрытия дефицита государственного бюджета.

Египет уже более полутора лет реализует пакет экономических реформ, одобренных МВФ. С начала ноября 2016 года Центробанк Египта впервые за многие годы отпустил курс национальной валюты — египетского фунта — в свободное плавание, что привело к его обесцениванию в два раза. Данный шаг правительства позволил покончить с "черным рынком" валюты, а также значительно повысить валютные резервы, но привел к значительному росту инфляции.

В минувшую субботу египетские власти вновь подняли тарифы на топливо, что уже привело к подорожанию проезда в общественном транспорте.

Ранее МВФ одобрил финансовую помощь Египту в общем размере 12 миллиардов долларов при условии проведения экономических и финансовых реформ, которые должны сделать египетскую экономику более стабильной, конкурентоспособной, а также помочь создать новые рабочие места.

С точки зрения МВФ показатели египетской экономики вполне приличные: рост ВВП по итогам 2018 года планируется на уровне 5,2%. Кроме того, безработица, по официальным данным, снизилась до с 12% до 10,6%, инфляция замедлилась до 12,9% в апреле.