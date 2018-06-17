"Оружие России уже в Берлине": в Раде опасаются "Северного потока — 2"

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. "Северный поток — 2" — российское оружие, и оно уже в Берлине, заявила заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроед в эфире телеканала "112 Украина".
Также политик выразила мнение, что "поощрение финансовой агрессии России приведет к тому, что она неминуемо станет угрозой для всего мира".
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".
Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и Соединенные Штаты, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.