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Экономика

Пан или пропан? Сколько можно сэкономить, переведя машину на газ

08:0017.06.2018
(обновлено: 08:09 17.06.2018)
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© Фото : Public DomainГазовая заправочная станция. Архивное фотоГазовая заправочная станция. Архивное фото
© Фото : Public Domain

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Александр Лесных. Несмотря на заявление вице-премьера Дмитрия Козака о том, что правительство способно урегулировать вопрос с ценами на бензин, в некоторых регионах подорожание продолжается. Эксперты рекомендуют автовладельцам переходить на газ. Как это сделать и сколько можно сэкономить — в материале РИА Новости.

Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Главы ЦБ и "Газпром нефти" поспорили о росте цен на бензин

Россия не торопится брать пример с Запада и внедрять повсеместно электромобили. Отечественные специалисты считают более перспективным развитие газомоторного транспорта. Для крупнейшей в мире газодобывающей державы это вполне логично.

Владимир Путин, отвечая в ходе "прямой линии" на вопрос об электромобилях, отметил, что газовые гораздо экологичнее, поскольку основной источник электроэнергии в мире — уголь, и от него ущерба природе куда больше.

Расходы окупятся

Установка газового оборудования на автомобиль, конечно, потребует расходов, но ведь пропан сейчас почти в два раза дешевле бензина: 19-21 рубль против 40-43 рублей за АИ-92.

Стоимость перехода на газ зависит от типа двигателя и числа цилиндров (разумеется, для спортивного автомобиля с двигателем V8 получится дороже, чем для типичного городского седана). В среднем все удовольствие обойдется в 25-40 тысяч рублей.

Дорожный знак Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Эксперт рассказал, как избежать роста цен на бензин до 100 рублей за литр

Важный нюанс: автомобиль становится не исключительно газовым, а скорее двухтопливным: в бензобак по-прежнему можно заливать бензин и, при желании, переключаться на него прямо в пути.

Переход на газ обязательно нужно зарегистрировать в ГИБДД, поскольку столь серьезное вмешательство в конструкцию автомобиля требуется отразить в техническом паспорте.

Правда или миф

Газификацию автотранспорта всегда окружало множество слухов: одни говорят о резком снижении ресурса двигателя, другие опасаются взрыва газового баллона, третьи сетуют на падение мощности.

Мощность действительно уменьшается. Причем "аппетит" автомобиля — расход топлива — повышается. Но при правильном выборе оборудования и профессиональной настройке потери мощности составят не более 5-10 процентов, а потребление горючего увеличится максимум на 15 процентов.

Министр энергетики Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Минэнерго отмечает стабилизацию цен на топливо

Сократить расходы вдвое нереально, но экономия все равно весомая. Скажем, если автомобиль со средним расходом топлива восемь литров начнет потреблять 9,2 литра, цена поездки на 100 километров — 344 и 184 рубля соответственно. А если в день проезжать в среднем по 40 километров, то за год вместо 51,6 тысячи рублей вы потратите 27,6 тысячи.

На голубом топливе работают не только автомобили. К примеру, паром Tallink ходит по Балтийскому морю на сжиженном природном газе (СПГ). Каждый день он доставляет из Таллина в Хельсинки около 2,8 тысячи человек.

Опасения, связанные с разрывом баллона, основываются на свойстве газа расширяться при нагреве и сжиматься при охлаждении. Но баллоны никогда не заправляют полностью — максимум на 85 процентов. И даже при критическом давлении вероятность взрыва крайне мала: на современных системах есть специальные клапаны, спускающие лишний газ в атмосферу и стабилизирующие давление.

Насчет сокращения ресурса двигателя у специалистов единого мнения нет. Одни эксперты утверждают, что, поскольку газ горит, а не взрывается, как бензин, снижается нагрузка на детали мотора, и масло служит в два раза дольше благодаря отсутствию примесей. Другие считают, что бензиновый мотор не предназначен для газа, и такие "фокусы" быстро приводят его в негодность.

Как бы то ни было, газификация российского автотранспорта продолжается. По прогнозам, к 2020 году число автомобилей на газе удвоится — до 370 тысяч.

Главная проблема

Единственное серьезное препятствие — дефицит автомобильных газозаправочных станций (АГЗС). На загородных трассах особых проблем нет: заправки с бутан-пропаном и метаном встречаются повсеместно. А вот в городах их не хватает.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин: работа по организации заправок газомоторным топливом недостаточна

К примеру, на всю Москву и Московскую область — около 120 АГЗС, в десять раз меньше, чем бензиновых. Причем в столице газовые заправки большей частью расположены на МКАД и вдоль крупных шоссе. В самом городе их нет совсем, а поездки по соседним районам в поисках голубого топлива способны свести всю экономию на нет.

Однако в ближайшие годы ситуация изменится: спрос рождает предложение. Внимание на проблему дефицита АГЗС обратил Владимир Путин, отметив на "прямой линии", что ключевой вопрос в распространении газового транспорта в России — развитие соответствующей заправочной инфраструктуры.

"Это находит поддержку и со стороны федерального правительства, со стороны регионов, но этого совершенно недостаточно на сегодняшний день для того, чтобы этот вид транспорта внедрялся как экономически целесообразный. Мы этим сейчас занимаемся и обязательно будем двигаться в этом направлении", — подчеркнул президент.

Огромные запасы

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В долгосрочной перспективе газ тоже выглядит привлекательнее бензина: объемы его разведанных запасов растут быстрее добычи, а с нефтью — наоборот. По данным экспертов Международного энергетического агентства, опубликованным в недавнем докладе, уже к концу 2019 года мировой дефицит нефти может составить 1,5 миллиона баррелей в день.

Ожидания по спросу на природный газ только растут. Так, аналитики "Газпрома" в начале года удвоили прогнозы по росту добычи. Предполагается, что к 2025 году компания выйдет на уровень 560 миллиардов кубических метров в год (результат 2017-го — 471 миллиард).

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Экономика
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Олег Раневский
Переходите все на газ! Затем мудрый вошьдь поднимет и на газ цену))
08:44
17.06.2018
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sainex
Никому не советую ставить "газ" на свой автомобиль, в советское время в автопарках тем, кто ездил на машинах оборудованных ГБО молоко за вредность давали и не просто так.
Сам ездил на газу, более мерзкого опыта не припомню. Как бы не нахваливали, чтобы не говорили - не верьте, не зря это не получает широко распространения несмотря на дешевизну, тому есть объективные причины.
Сопутствующие проблемы и экономия денег не стоят того.
08:36
17.06.2018
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17 июня 15:00
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Коста-Рика
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