Россия и Саудовская Аравия выступят за продление соглашения ОПЕК+ бессрочно

ДАХРАН (Саудовская Аравия), 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд приняли решение совместно выступать за продлении соглашения ОПЕК+ бессрочно, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"Хотел бы всем напомнить, что два дня назад на встрече наследного принца Мохаммеда бен Салмана в Москве с президентом Путиным тоже было одно из исторических решений — это о продлении взаимодействия между нашими странами, так называемое соглашение ОПЕК+, на бессрочной основе", — сказал он.

Новак добавил, что данный вопрос будет обсуждаться на встрече в Вене.

"Будем проговаривать этот вопрос (в Вене. — Прим. ред.). Они (страны соглашения. — Прим. ред.) предварительно тоже выступали за то, чтобы продлевать взаимодействие, просто формат нужно поискать", — отметил министр.