Путин заявил о выгодности инвестиций в развитие Чечни

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о выгодности инвестиций в Чечню на встрече с главой республики Рамзаном Кадыровым, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

"Знаю, у вас можно это сделать, обеспечить безопасность этих вложений, хороший уровень доходности, с тем чтобы вкладывать в Чеченскую республику было выгодно и надежно", — сказал Путин.

Президент отметил, что безопасность таких вложений очень важна для создания благоприятного инвестиционного климата. "Тогда не только инвесторы из арабских стран, но и из других стран тоже пойдут на Северный Кавказ, и в Чечню в частности", — заключил Путин.