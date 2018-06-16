США введут пошлины на ввозимые из Китая товары 6 июля

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Новые пошлины на товары из Китая в размере 25% пограничные и таможенные службы США начнут взимать с 6 июля, говорится в пояснениях представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

"Таможенные и пограничные службы начнут собирать дополнительные пошлины с 6 июля 2018 года", — говорится в разъяснении.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Таким образом, пошлина затронет примерно десятую часть китайского экспорта в США.

В распространенном заявлении американского президента говорится, что Вашингтон введет дополнительные ввозные пошлины, если Пекин ответит на уже введенные.

Китай заявил в пятницу, что с того же числа вводит 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований товаров, импортируемых из США.