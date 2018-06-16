В G20 заявили о ключевой роли газа при переходе к возобновляемой энергетике

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Страны "Большой двадцатки" заявили, что природный газ будет в ближайшие десятилетия играть ключевую роль в процессе сокращения вредных выбросов в атмосферу и перехода на возобновляемые источники энергии, говорится в коммюнике министров энергетики G20 по итогам их встречи в Аргентине 15 июня.

"Мы признаем, что в настоящий момент природный газ играет ключевую роль в поставках энергии во многих странах "Большой двадцатки", и признаем серьёзный потенциал существенного расширения его использования в ближайшие десятилетия, это поможет перейти к энергоносителями с более низким выбросом вредных веществ", — гласит коммюнике.

"Мы нацелены на улучшение функционирования, транспарентности и конкурентноспособности газового рынка — рынка, основанного на стратегическом подходе к цепочке поставок. Это включает СПГ и строительство терминалов для его хранения на глобальном уровне. Мы призываем расширить диалог с соответствующими международными организациями по поводу более эффективного и гибкого использования природного газа", — говорится в документе.