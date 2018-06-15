НДС временно заблокировал снижение ставки ЦБ

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Взятая с конца апреля пауза в смягчении политики Банка России продолжилась в июне: регулятор в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%. При этом ЦБ достаточно жестко отреагировал на планируемое повышение НДС до 20% и остальные налогово-бюджетные решения российского правительства, отложив снижение ставки на 2019 год.
В мае первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что Банк России видит факторы как в сторону снижения ключевой ставки в июне, так и в сторону ее сохранения. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что регулятор пока может обойтись без повышения ключевой ставки, но предупредила о возможном более медленном смягчении политики.
Однако, на текущий момент в ЦБ нет однозначного понимания по этому вопросу: Набиуллина не исключила как снижения ставки в текущем году, так и ее повышения, хотя и базовый сценарий роста ставки не предполагает. По ее словам, диапазон нейтральной ключевой ставки сместился ближе к верхней границе интервала 6-7%.
"В настоящее время мы не можем сделать те оставшиеся один-два шага по ключевой ставке, которые позволили бы нам в полной мере перейти к нейтральным денежно-кредитным условиям. Реализовавшиеся инфляционные риски заставляют нас на данный момент сохранять пусть небольшую, но жесткость денежно-кредитной политики. Пока, по нашим оценкам, этого будет достаточно, чтобы ограничить вторичные проинфляционные эффекты запланированных налоговых решений", — подчеркнула Набиуллина.
Осторожность как маневр
"Сценарий паузы в понижении ставки — наиболее вероятный на ближайшие месяцы. Новая, гораздо более осторожная риторика комментария ЦБ снимает с него обязательства по снижению ставки до нейтрального уровня 6-7% в этом году, и существенно повышает возможности для маневра в дальнейшем", — отмечает главный аналитик Альфа-банка Наталия Орлова.
Экономист увидела в комментарии ЦБ жесткость, означающую "обеспокоенность ростом инфляционных рисков". Хотя, при определенном стечении обстоятельств — в их числе аналитик видит отсутствие новых санкций и тон решений ФРС США — ставка в этом году все-таки может снизиться, но "такое сочетание факторов сейчас выглядит избыточно оптимистичным сценарием".
Внешние вызовы
Аналитики утверждают, что регулятор был слишком оптимистичен в своих прогнозах в первом квартале этого года, а апрельские санкции стали для ЦБ неприятным сюрпризом. Они останутся важным вызовом в ближайшее время, уверена главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Набиуллина, в свою очередь не исключила возможности ухудшения ситуации из-за внешней конъюнктуры.
"С марта отчасти реализовались и внешние риски. Они прежде всего связаны с конъюнктурой мировых финансовых рынков и геополитическими условиями. Хотя влияние уже произошедших событий было достаточно умеренным, мы не можем исключать возможности ухудшения ситуации в дальнейшем. Кроме того, усилились риски торговых войн, что может замедлить темпы роста мировой экономики. Все это может транслироваться в динамику курса, инфляции и инфляционных ожиданий", — сказала она.
Тем не менее, Банк России не видит резкого снижения интереса иностранных инвесторов к российским активам. По данным ЦБ, доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа с апреля снизилась с 34,5% до 30%, но такая ситуация не создает каких-либо рисков волатильности.
Ранее в июне комитет по открытым рынкам ФРС США повысил базовую процентную ставку до 1,75-2% годовых. Также американский регулятор прогнозирует еще два повышения ставки в текущем году. ЕЦБ, в свою очередь, ранее объявил о намерении сократить объемы выкупа активов с рынка с октября до конца текущего года до 15 миллиардов евро в месяц с нынешних 30 миллиардов евро.
"Цены на нефть оказались выше ожиданий, и мы несколько повысили их оценку на текущий год — с 61 до 67 долларов США за баррель (в среднем за год). В то же время влияние этого фактора ограничено. Оно сглаживается действием бюджетного правила, а влияние на внутренние цены топлива — и мерами государственного регулирования", — отметила Набиуллина.
Внутренние риски
"Комбинация мер налогово-бюджетной политики, которая некоторое время обсуждалась и находилась в зоне неопределенности, вчера в основном прояснилась. При этом масштаб и горизонт влияния этих решений на экономику и инфляцию мы еще будем уточнять по мере появления деталей, особенно по расходам, а также по мере того, как на эти изменения будут реагировать участники экономики", — указала она, добавив, что потенциальные темпы роста экономики повысятся, если меры правительства окажутся успешными.
Некоторые эксперты посчитали прогноз Банка России по росту ВВП слишком оптимистичным. К примеру, главный экономист Альфа-банка ожидает, что темпы экономического роста будут гораздо слабее. В то же время главный экономист по России и СНГ Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский согласился с предложенным прогнозом регулятора.
Завершая пресс-конференцию, Набиуллина поздравила с началом Чемпионата мира по футболу в России и оценила его влияние на инфляцию. По ее словам, это влияние будет незначительным, а вклад в прирост ВВП может составить до 0,1-0,2 процентных пункта.