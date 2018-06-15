НДС временно заблокировал снижение ставки ЦБ

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Взятая с конца апреля пауза в смягчении политики Банка России продолжилась в июне: регулятор в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%. При этом ЦБ достаточно жестко отреагировал на планируемое повышение НДС до 20% и остальные налогово-бюджетные решения российского правительства, отложив снижение ставки на 2019 год.

По оценке Банка России, налоговые изменения разгонят инфляцию примерно на 1 процентный пункт. В связи с этим регулятор сузил ее коридор до 3,5-4%, не исключив всплеск до 4-4,5% в следующем году. Также ЦБ ожидает, что эффект от налоговых решений на инфляцию будет полностью исчерпан в начале 2020 года. К этому же сроку темпы роста цен вернутся к 4%.

В мае первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что Банк России видит факторы как в сторону снижения ключевой ставки в июне, так и в сторону ее сохранения. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что регулятор пока может обойтись без повышения ключевой ставки, но предупредила о возможном более медленном смягчении политики.

Однако, на текущий момент в ЦБ нет однозначного понимания по этому вопросу: Набиуллина не исключила как снижения ставки в текущем году, так и ее повышения, хотя и базовый сценарий роста ставки не предполагает. По ее словам, диапазон нейтральной ключевой ставки сместился ближе к верхней границе интервала 6-7%.

"В настоящее время мы не можем сделать те оставшиеся один-два шага по ключевой ставке, которые позволили бы нам в полной мере перейти к нейтральным денежно-кредитным условиям. Реализовавшиеся инфляционные риски заставляют нас на данный момент сохранять пусть небольшую, но жесткость денежно-кредитной политики. Пока, по нашим оценкам, этого будет достаточно, чтобы ограничить вторичные проинфляционные эффекты запланированных налоговых решений", — подчеркнула Набиуллина.

Осторожность как маневр

В целом, аналитики охарактеризовали сегодняшнее решение ЦБ как ожидаемое и осторожное — снизить ставку регулятору пока не позволяют несколько факторов, таких как предложенное правительством повышение НДС и пенсионного возраста, их влияние на инфляционные ожидания, а также ситуация на внешних рынках.

"Сценарий паузы в понижении ставки — наиболее вероятный на ближайшие месяцы. Новая, гораздо более осторожная риторика комментария ЦБ снимает с него обязательства по снижению ставки до нейтрального уровня 6-7% в этом году, и существенно повышает возможности для маневра в дальнейшем", — отмечает главный аналитик Альфа-банка Наталия Орлова.

Экономист увидела в комментарии ЦБ жесткость, означающую "обеспокоенность ростом инфляционных рисков". Хотя, при определенном стечении обстоятельств — в их числе аналитик видит отсутствие новых санкций и тон решений ФРС США — ставка в этом году все-таки может снизиться, но "такое сочетание факторов сейчас выглядит избыточно оптимистичным сценарием".

Внешние вызовы

"ЦБ сфокусировался на потенциальном инфляционном эффекте от повышения НДС, поэтому довольно прозрачный guidance происходит на тему того, что необходима жесткая денежно-кредитная политика в ближайшем будущем, это все говорит о том, что потенциал для снижения ставки двигается на следующий год", — добавил главный экономист по России и СНГ Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский.

Аналитики утверждают, что регулятор был слишком оптимистичен в своих прогнозах в первом квартале этого года, а апрельские санкции стали для ЦБ неприятным сюрпризом. Они останутся важным вызовом в ближайшее время, уверена главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Набиуллина, в свою очередь не исключила возможности ухудшения ситуации из-за внешней конъюнктуры.

"С марта отчасти реализовались и внешние риски. Они прежде всего связаны с конъюнктурой мировых финансовых рынков и геополитическими условиями. Хотя влияние уже произошедших событий было достаточно умеренным, мы не можем исключать возможности ухудшения ситуации в дальнейшем. Кроме того, усилились риски торговых войн, что может замедлить темпы роста мировой экономики. Все это может транслироваться в динамику курса, инфляции и инфляционных ожиданий", — сказала она.

К внешним рискам главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев также относит ужесточение политик регуляторов развитых стран. На эту тему Набиуллина высказывала свои опасения: по ее словам, нормализация ДКП развитых стран будет негативно влиять на рынки развивающихся стран и, в первую очередь, оттоком капитала.

Тем не менее, Банк России не видит резкого снижения интереса иностранных инвесторов к российским активам. По данным ЦБ, доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа с апреля снизилась с 34,5% до 30%, но такая ситуация не создает каких-либо рисков волатильности.

Ранее в июне комитет по открытым рынкам ФРС США повысил базовую процентную ставку до 1,75-2% годовых. Также американский регулятор прогнозирует еще два повышения ставки в текущем году. ЕЦБ, в свою очередь, ранее объявил о намерении сократить объемы выкупа активов с рынка с октября до конца текущего года до 15 миллиардов евро в месяц с нынешних 30 миллиардов евро.

"Цены на нефть оказались выше ожиданий, и мы несколько повысили их оценку на текущий год — с 61 до 67 долларов США за баррель (в среднем за год). В то же время влияние этого фактора ограничено. Оно сглаживается действием бюджетного правила, а влияние на внутренние цены топлива — и мерами государственного регулирования", — отметила Набиуллина.

Внутренние риски

Пока регулятор не пересмотрел свой среднесрочный прогноз по росту ВВП, оставив его на прежнем уровне 1,5-2% в год. Однако Банк России видит риски снижения прогноза по росту ВВП в следующем году из-за планируемого повышения НДС.

"Комбинация мер налогово-бюджетной политики, которая некоторое время обсуждалась и находилась в зоне неопределенности, вчера в основном прояснилась. При этом масштаб и горизонт влияния этих решений на экономику и инфляцию мы еще будем уточнять по мере появления деталей, особенно по расходам, а также по мере того, как на эти изменения будут реагировать участники экономики", — указала она, добавив, что потенциальные темпы роста экономики повысятся, если меры правительства окажутся успешными.

Некоторые эксперты посчитали прогноз Банка России по росту ВВП слишком оптимистичным. К примеру, главный экономист Альфа-банка ожидает, что темпы экономического роста будут гораздо слабее. В то же время главный экономист по России и СНГ Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский согласился с предложенным прогнозом регулятора.

Оценки роста ВВП расходятся не только у экспертов, но и у ведомств. К примеру, Минэкономразвития РФ ожидает роста показателя в текущем году в диапазоне 1,6%-2,1%, а глава Счетной палаты Алексей Кудрин — практически на нижней границе диапазона МЭР — в 1,7%.

Завершая пресс-конференцию, Набиуллина поздравила с началом Чемпионата мира по футболу в России и оценила его влияние на инфляцию. По ее словам, это влияние будет незначительным, а вклад в прирост ВВП может составить до 0,1-0,2 процентных пункта.