ЦБ спрогнозировал рост ВВП во втором и третьем кварталах

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Банк России ожидает роста ВВП РФ во втором и третьем кварталах в диапазоне 1,1-1,6%, следует из доклада ЦБ о денежно-кредитной политике.

"Согласно базовому прогнозу, во втором и третьем кварталах рост ВВП к предыдущему кварталу с учетом сезонного и календарного факторов составит 0,2–0,6%. С учетом действия эффекта базы прошлого года годовой темп роста ВВП во втором и третьем кварталах ожидается на уровне 1,1-1,6%", — отмечает регулятор в докладе.

В июне Банк России прогнозировал замедление роста ВВП в годовом выражении во втором квартале 2018 года до 1-1,4% против 1,3-1,5% в первом квартале. ЦБ ранее в пятницу объявил о сохранении прогноза темпа прироста российской экономики в текущем году в 1,5–2%. Регулятор также ожидает, что в 2019-2020 годах темпы роста ВВП сохранятся вблизи этих уровней.