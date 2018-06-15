Китай призвал мировое сообщество пресекать ведущие к рецессии действия США

Военный смотрит на флаги США и Китая возле входа в Запретный город в Пекине. Архивное фото

Военный смотрит на флаги США и Китая возле входа в Запретный город в Пекине. Архивное фото

ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Китай призывает все страны совместными усилиями противостоять вышедшим из моды и ведущим к рецессии действиям США, говорится в заявлении министерства коммерции КНР в ответ на введение Вашингтоном ввозной пошлины на китайские товары.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что США вводят ввозную пошлину в 25% на импорт из КНР объемом в 50 миллиардов долларов в год — таким образом, пошлина затронет примерно десятую часть китайского экспорта в США. В распространенном заявлении американского президента говорится, что США введут дополнительные ввозные пошлины, если Китай ответит на уже введенные.

"В современном мире торговые войны не соответствуют интересам международного сообщества. Мы призываем все страны принять совместные усилия, решительно образом пресекать подобного рода устаревшее и рецессивное поведение, твердо отстаивать общие интересы всего человечества", — говорится в опубликованном заявлении.

Министерство коммерции назвало действия США недальновидными, причиняющими ущерб обеим сторонам и пообещало незамедлительно принять симметричные по объему и интенсивности ответные меры.