Китай призвал мировое сообщество пресекать ведущие к рецессии действия США

ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Китай призывает все страны совместными усилиями противостоять вышедшим из моды и ведущим к рецессии действиям США, говорится в заявлении министерства коммерции КНР в ответ на введение Вашингтоном ввозной пошлины на китайские товары.
"В современном мире торговые войны не соответствуют интересам международного сообщества. Мы призываем все страны принять совместные усилия, решительно образом пресекать подобного рода устаревшее и рецессивное поведение, твердо отстаивать общие интересы всего человечества", — говорится в опубликованном заявлении.
Министерство коммерции назвало действия США недальновидными, причиняющими ущерб обеим сторонам и пообещало незамедлительно принять симметричные по объему и интенсивности ответные меры.