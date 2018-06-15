"Северсталь" планирует построить в Сургуте металлообрабатывающий комплекс

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июн — РИА Новости. Компания "Северсталь" планирует построить к концу 2020 года в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа металлобрабатывающий комплекс, объем инвестиций оценивается на уровне 13 миллиардов рублей, сообщает в пятницу департамент общественных и внешних связей Югры.
Отмечается, что о планах компании стало известно в ходе заседания совета при правительстве автономного округа по вопросам развития инвестиционной деятельности. Старший менеджер по стратегическому развитию "Северсталь Менеджмент" Александр Широков отметил, что в регионе ощущается потребность в различных металлоконструкциях, сварной продукции.
По информации региональных властей, запуск производства позволит создать дополнительно около 500 новых рабочих мест. Предприятие будет работать в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Уже принято решение о предоставлении участка под строительство комплекса на северо-западе Сургута площадью свыше 353 тысяч квадратных метров.