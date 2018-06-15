Вашингтон ввел пошлины на китайские товары

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. США вводят 25-процентную пошлину на товары из КНР. Это затронет примерно десятую часть китайского импорта в Америку — на 50 миллиардов долларов. В Пекине пообещали зеркальные ответные меры и призвали все страны противостоять действиям Вашингтона.

О введении пошли объявил президент Дональд Трамп. По его словам, новые сборы коснутся импорта китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии.

"Это включает товары, связанные со стратегическим планом "Сделано в Китае — 2025", направленным на доминирование в растущих высокотехнологичных отраслях, которые будут двигателем будущего экономического роста для Китая, но повредят экономическому росту в США и многих других стран. Соединенные Штаты не могут больше терпеть потерю нашей технологии и интеллектуальной собственности из-за несправедливых экономических действий", — сказал американский лидер.

Перечень охватывает 1102 наименования товаров из Китая. Прежде всего это продукция промышленного сектора — аэрокосмическая техника, информационно-коммуникационное оборудование, робототехника, промышленная техника, новые материалы и автомобили. При этом на такие популярные среди американских потребителей китайские товары, как мобильные телефоны или телевизоры, новые меры не распространяются.

Трамп подчеркнул, что введение пошлин — первый шаг в восстановлении торгового баланса с КНР, в котором сейчас у США наблюдается огромный дефицит. Если Китай предпримет ответные действия, то Вашингтон введет дополнительные ввозные пошлины, добавил американский президент.

Ответ Китая

В Пекине уже заявили, что незамедлительно введут симметричные по объему и интенсивности пошлины.

В китайском Министерстве коммерции подчеркнули, что действия Вашингтона не только причиняют ущерб интересам обеих стран, но и подрывают порядок международной торговли.

"Китай и США провели несколько раундов консультаций по существующих торговым вопросам, прилагали усилия для того, чтобы разрешить разногласия и добиться взаимной выгоды. Больше всего у нас вызывает сожаление то, что американская сторона пренебрегает достигнутым между двумя сторонами консенсусом, непостоянна в своей позиции и провоцирует торговую войну", — говорится в заявлении.

При этом в Минкомерциии отметили, что не хотят торговой войны, но вынуждены "дать ответный удар, решительно отстаивать государственные интересы и интересы китайского народа, защищать экономическую глобализацию и режим многосторонней торговли".

Кроме того, китайское ведомство призвало все страны противостоять действиям Вашингтона, которые оно назвало "устаревшим и рецессивным поведением".

"Общий фронт"

Введение Вашингтоном пошлин на китайские товары и возможный ответ Пекина прокомментировал РИА Новости руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Габуев.

Если стороны не разрешат спор, то Китай найдет чем ответить США, считает он. Во-первых, это может быть снижение импорта, прежде всего сельскохозяйственной продукции из тех штатов, которые активно голосовали за Трампа.

"И это удар по его электоральной базе", — считает Габуев.

По его мнению, все понимают, что это будут не очень заметные "в плане объема, но довольно чувствительные для Трампа меры".

Во-вторых, полагает эксперт, Китай попытается создать против США общий фронт вместе с ЕС, Канадой и Мексикой. Союзники могут, например, "начать совместно бомбардировать США исками в ВТО, вдобавок это может быть скоординированная жесткая риторика о том, что никаких односторонних уступок не будет, на любые односторонние санкции США будет дан ответ".

При этом Габуев предложил дождаться момента, когда американские пошлины начнут действовать.

"Может быть, будут сейчас предприняты меры для того, чтобы достичь компромисса, потому что нынешние тарифы на 50 миллиардов долларов — это очередной шаг в драме, которую мы наблюдаем в последние несколько месяцев, где периодически случаются обострения, потом происходит обмен визитами делегаций, до чего-то удается договориться, а потом сделка либо срывается, либо для того, чтобы выбить условия лучше, чем в согласованном варианте, американская сторона идет на эскалацию", — предположил он.

Сталь и алюминий

В марте Трам объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия из всех стран, но Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Южная Корея и страны ЕС получили отсрочку — сначала до 1 мая, а затем до 1 июня.

Однако с 1 июня пошлины вступили в силу и для этих стран.

Правительства государств, которых они затронули, пообещали принять ответные меры. Так, Евросоюз назвал три возможных направления: обратиться в ВТО, наложить пошлины на импорт из США, а также, возможно, ввести защитные меры на рынке стали. Канада также собирается пожаловаться в ВТО.

В Мексике заявили, что продолжат переговоры с США, а 1 июня назвали "плохим днем для мировой торговли".