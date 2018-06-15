Минэкономразвития учтет в обновленном макропрогнозе бюджетно-налоговые меры

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Минэкономразвития Россия учтет бюджетно-налоговые меры в обновленном макропрогнозе, который будет представлен в июне-июле, сообщили РИА Новости в министерстве.
"Бюджетно-налоговые меры будут учтены в обновленном прогнозе, который будет представлен в июне-июле", — заявили в Минэкономразвития.
Министерство в рамках работы над внесением поправок в бюджет на текущий год уже дважды корректировало свой прогноз на 2018 год. В соответствии с последними оценками министерства, рост ВВП по итогам 2018 года будет в диапазоне 1,6-2,1%, инфляция — в коридоре 2,7-3,2%.
Позже на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что есть риски замедления темпов роста ВВП России в 2019 году из-за повышения НДС, однако не исключает повышение прогноза по росту ВВП России при условии эффектной реализации налогово-бюджетных мер в 2020 году.