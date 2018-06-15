Минэкономразвития учтет в обновленном макропрогнозе бюджетно-налоговые меры

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Минэкономразвития Россия учтет бюджетно-налоговые меры в обновленном макропрогнозе, который будет представлен в июне-июле, сообщили РИА Новости в министерстве.

Кабмин РФ в четверг одобрил законопроект о повышении НДС до 20% с 18%. Кроме того, правительство предлагает закрепить действующий тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на уровне 30% на постоянной основе.

"Бюджетно-налоговые меры будут учтены в обновленном прогнозе, который будет представлен в июне-июле", — заявили в Минэкономразвития.

Министерство в рамках работы над внесением поправок в бюджет на текущий год уже дважды корректировало свой прогноз на 2018 год. В соответствии с последними оценками министерства, рост ВВП по итогам 2018 года будет в диапазоне 1,6-2,1%, инфляция — в коридоре 2,7-3,2%.

Банк России ранее в пятницу уже скорректировал свой прогноз по инфляции на 2018 год с учетом объявленных правительством мер. Коридор прогноза сужен с 3-4% до 3,5-4% в 2018 году, в 2019 году ожидается краткосрочное повышение инфляции до 4-4,5%. Оценка по росту ВВП в текущем году сохранена на уровне 1,5-2%. При этом регулятор заявил, что в дальнейшем возможно уточнение прогноза ЦБ с учетом детальной оценки влияния на экономику комбинации налогово-бюджетных мер.

Позже на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что есть риски замедления темпов роста ВВП России в 2019 году из-за повышения НДС, однако не исключает повышение прогноза по росту ВВП России при условии эффектной реализации налогово-бюджетных мер в 2020 году.