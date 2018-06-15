Цифровая экономика будет проникать во все отрасли, заявил Носков

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июн – РИА Новости. Цифровая экономика в России будет развиваться все больше и больше, проникая во все отрасли, в том числе медицину, образование, транспорт, сообщил в Челябинске в пятницу министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

В Челябинске в пятницу состоялась седьмая российско-киргизская межрегиональная конференция. Министр прибыл во главе российской делегации для участия в конференции.

"Цифровая экономика будет развиваться еще больше … Мы должны двигаться в эту сторону активно, создавая все условия … Мы должны говорить о выработке новых платформ, стандартов … При разработке текста национальной программы ("Цифровая экономика РФ") мы руководствовались майскими указами президента (РФ Владимира Путина). Там 17 направлений, в том числе девять отраслевых, и это все основные отрасли – медицина, образование, транспорт, в том числе логистика", — сказал он журналистам после конференции.

Носков пояснил, что сейчас цифровизация идет, и этому есть такие наглядные примеры. "Я посещал центр управления добычей нефти в "Газпромнефти". Там практически все вышки работают без людей. Еще … предприятия металлургии, когда людей будет все меньше и меньше. Это уже происходит", — сказал он.

Он отметил, что роль государства в развитии цифровых технологий – координирующая, то есть нужно показать бизнесу взаимовыгодные эффекты.

"Это не цифровая трансформация ради "цифры", а мы говорим об улучшении жизни людей", — добавил министр.