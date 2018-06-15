Набиуллина пообещала сделать ипотеку более доступной

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Ставки по ипотеке в РФ станут более доступными для населения, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Ставки по ипотеке и так уже снижаются, и последние наши доступные данные — 9,57%. Это, конечно, выше, чем заявленная цель 7-8%. По мере снижения инфляции, по мере снижения ключевой ставки мы ожидаем, что будут снижаться и ставки по ипотеке. Постепенно, здесь не нужно никаких резких движений, здесь очень важна постепенность. И мы следим за тем, чтобы на рынке не создавались пузыри. Темпы роста ипотеки сейчас высокие, но без риска создания каких-то проблем с избыточной долговой нагрузкой и так далее", — заявила Набиуллина на пресс-конференции.

В ходе прямой линии с президентом в начале июня Владимир Путин заявил, что РФ ориентируется на ипотечную ставку в 8%, но стремиться нужно к 7%.

"Понимая, что для значительной части (населения – ред.) даже снизившиеся ставки по ипотеке еще недоступны, напомню, что действуют и эффективные государственные программы, прежде всего для семей с двумя-тремя детьми — возможно взять ипотеку под 6%. Тем не менее мы исходим из того, что наша политика по снижению инфляции и по снижению ставок приведет к тому, что ипотека будет еще более доступной и, как общее правило, ипотечные ставки будут на уровне 7-8%", — добавила глава Центробанка.