Россия ограничила ввоз живых животных, птиц и рыб из Армении

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россельхознадзор с 14 июня ввел временные ограничения на ввоз из Армении в Россию всех видов живых животных, птиц, рептилий, амфибий и гидробионтов (организмы, обитающие в водной среде, например, рыбы), следует из документа российского ведомства.

"Исключение составляют перемещаемые владельцами для личного пользования, собаки, кошки, хорьки, фретки, норки, а также попугаи и канарейки в количестве не более двух голов", — добавляет Россельхознадзор. Решение было принято "в целях защиты территории Российской Федерации от заноса особо опасных заболеваний, общих для человека и животных".

В российском ведомстве пояснили, что через Армению в Россию ввозят живых животных неизвестного происхождения с нарушениями в оформлении документов. "Это создает риски в части заноса опасных инфекций. Чаще всего заносятся заболевания именно с экзотическими животными", — добавили в Россельхознадзоре.

Статистика Федеральной таможенной службы (ФТС) России не фиксирует ввоз живых животных из Армении в 2017 году. В то же время имели место поставки живой рыбы: ее импорт в прошлом году составил 94 тонны. Кроме того, в Россию из Армении ввозились ракообразные и моллюски — общий объем поставок (не только живые организмы, но и свежие, мороженые, сушеные и другие подобные продукты) составил 182 тонны.