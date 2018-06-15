"Газпром" и Южная Корея возобновили переговоры о газопроводе через КНДР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. "Газпром" и Южная Корея возобновили переговоры о строительстве газопровода через Северную Корею. Об этом сообщил зампред правления российской компании Виталий Маркелов.

По его словам, этот маршрут начали обсуждать уже в 2011 году.

"Были выбраны маршруты, проводились переговоры и с северокорейской стороной, и с южнокорейской стороной. Потом отношения между двумя странами — Южной Кореей и Северной Кореей — (были. — Прим. ред.) ухудшены, соответственно, переговоры были приостановлены", — напомнил Маркелов.

Он отметил, что сейчас ситуация изменилась.

Идею прокладки трубопровода из России через КНДР рассматривали во время сближения Сеула и Пхеньяна более десяти лет назад. Однако из-за угрозы нестабильности на Корейском полуострове она так и не была реализована.

"Газпром" и южнокорейская компания Kogas в сентябре 2011 года подписали дорожную карту по реализации проекта поставок газа в Республику Корею. Общая протяженность газопровода оценивалась в 1,1 тысячи километров, из них 700 километров пройдут по территории Северной Кореи. Kogas оценивала стоимость строительства участка газопровода через КНДР в 2,5 миллиарда долларов.