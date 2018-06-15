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Экономика

Центробанк рассказал о новых тарифах на ОСАГО

13:5915.06.2018
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПолисы ОСАГО. Архивное фотоПолисы ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Центробанк опубликовал проект об изменениях предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО.

Страховой полис ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Документ предполагает расширение коридора базового тарифа по полисам на 20 процентов вниз и вверх для всех категорий транспортных средств, кроме мотоциклов и легковых автомобилей юридических лиц.

Таким образом базовые значения тарифа для физических лиц категории "B" составят 2746-4942 рублей.

Также будет реформирован коэффициент бонус-малус (КБМ), который позволяет водителю получить скидку за безаварийное вождение. При этом каждый год безаварийного вождения увеличивает скидку водителя и уменьшает стоимость ОСАГО.

После изменения КБМ страховая история будет закрепляться за каждым водителем (сейчас в ряде случаев человек может иметь разные КБМ как водитель и как владелец транспортного средства) и не будет обнуляться при перерыве в вождении.

Документ пока носит статус проекта. Утвердить его должен совет директоров Центробанка. После этого через десять дней он вступит в законную силу.

Мобильные пункты оформления полисов ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Закон об ОСАГО позволяет ЦБ менять тарифы, но не чаще раза в год. Пока регулятор дважды воспользовался этим правом — оба раза тарифы росли. Последний раз изменения произошли в апреле 2015-го.

Сейчас стоимость ОСАГО рассчитывается из базового тарифа с поправкой на регион, мощность двигателя, стаж и возраст водителя, а также на коэффициент бонус-малус.

Снять симптомы кризиса

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс считает, что эти меры позволят достигнуть рынку хотя бы нулевой убыточности в первый год реализации.

"Недостаточные тарифы, злоупотребления и случаи прямого мошенничества стали причиной того, что в прошлом году страховые компании ушли в глубокий минус.

Отрицательный финрезультат достиг 15 миллиардов рублей. Многим пришлось покинуть рынок, оставшиеся сознательно снижают свою долю", — заявил он.

Автомобильная авария. Архивное фото
© Fotolia / Gino Santa Maria
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Юргенс отметил, что прошедший год стал сложным для автостраховщиков.

По его словам, все внимание страховых компаний, оставшихся на рынке ОСАГО (их уже всего 55, хотя 14 лет назад насчитывалось 240), сосредоточено на выправлении ситуации с автогражданкой.

"Несмотря на убыточность, принятые страховщиками меры позволили решить острый вопрос с доступностью ОСАГО для граждан, то есть снять наиболее явные симптомы кризиса", — заключил президент союза.

Рынок ОСАГО давно в кризисе

В свою очередь, управляющий директор по страховым рейтингам "Эксперт РА" Алексей Янин заявил, что после реализации мер первого этапа доступность полисов обязательной "автогражданки" должна вырасти.

Оформление полисов ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Он добавил, что этот проект нужен и важен рынку, а необходимость двигаться к поэтапной либерализации тарифов ОСАГО назрела уже давно.

Вместе с тем, надо внимательно следить за тем, чтобы на рынке не было демпинга, отметил Янин.

"То есть, чтобы отдельные компании не начали чрезмерно снижать тарифы, чтобы "пылесосить" рынок, так как демпинг может подорвать их финансовую устойчивость", — пояснил он.

Янин напомнил, что рынок ОСАГО уже давно находится в критическом состоянии.

"В таких условиях неизбежно повышение тарифов для отдельных проблемных регионов и категорий водителей — это будет не только справедливо (непроблемные водители не должны платить за проблемных), но и позволит в некоторой степени выровнять экономику ОСАГО, снять угрозу коллапса этого рынка", — заключил он.

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0
Саудовская Аравия
15 июня 15:00
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Египет
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