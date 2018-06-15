"Газпром" пока не получил ответа от Пакистана по контракту на поставку СПГ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. "Газпром" пока не получил ответа от Пакистана по возможному контракту на поставку СПГ в эту страну, сообщила журналистам глава "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова на пресс-конференции в пятницу.

"Действительно, группой "Газпром" в марте 2018 года было предоставлено коммерческое предложение пакистанской стороне, но до сих пор мы не получили ответа. То есть результаты тендера еще не были опубликованы, но мы ждем какой-то информации по этому поводу", — сказал Бурмистрова.

При этом "Газпром" ожидает решений по сотрудничеству с Пакистаном по газовым проектам после формирования нового правительства в стране. "Добавлю то, что на сегодняшний день пока временное правительство в Пакистане. 31 мая правительство подало в отставку. Сейчас пройдут выборы, (будет сформировано — ред.) новое правительство, наверное, будет новая веха в развитии наших отношений",- отметил заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

В феврале российская компания сообщила, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с главой МИД Пакистана Асифом Мухаммадом Хаваджа поставки СПГ в страну и проект строительства газопровода Иран-Пакистан-Индия.