Ставка налога на добавленную стоимость вырастет с 18 до 20 процентов

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Правительство повысит ставку НДС до 20%, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары и услуги сохранятся.

"Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки", — добавил Медведев.

Для финансирования национальных целей

Как отметил вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, дополнительные доходы от повышения ставки НДС составят более 600 миллиардов рублей ежегодно начиная с 2019-го. По словам чиновника, эти средства вместе с дополнительными доходами от завершения нефтегазового налогового маневра будут основными источниками для финансирования национальных целей и стратегических задач развития страны.

Силуанов отметил, что повышение НДС не должно сказаться на политике ЦБ в отношении ключевой ставки. По его словам, инфляция после повышения НДС вырастет до 4% или чуть выше.

Министр добавил, что принятые меры позволят саккумулировать в бюджете ресурсы для инфраструктурного развития, для поддержки экспорта, для поддержки малого и среднего предпринимательства, для реализации проектов в области образования и здравоохранения.

Кроме того, Минфин предусмотрит в рамках изменения налогового законодательства возможности ускоренного возмещения экспортерам НДС.

Позже на пресс-конференции Силуанов заявил, что по оценкам Минфина, льготное и ускоренное возмещение НДС принесет предпринимателям порядка 100 миллиардов рублей в год.

Неизбежный шаг

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что повышение базовой ставки НДС в текущих условиях было неизбежным..

По мнению Кудрина, одной из причин повышения НДС стало снижение доходов государства из-за падения цен на нефть. Он также отметил, что доля нефтяной экономики в российской общей экономике падает, сейчас быстрее растут отрасли несырьевые: транспорт, связь, информатизация и услуги.

"Чтобы нам сохранить уровень расходов на инфраструктуру, на образование, на здравоохранение, нам нужны дополнительные доходы", — добавил Кудрин.