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Экономика

Евросоюз оказался заложником санкций против России, заявил эксперт

Сюжет:
Санкции в отношении России (6722)
08:0915.06.2018
231302
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фотоФлаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Провал саммита G7 на фоне выходящих за рамки привычной политики США действий Дональда Трампа показал, что оказавшаяся в заложниках антироссийских санкций и в стратегической зависимости от Вашингтона Европа обречена на маргинализацию в мировой политике, если не осознает необходимости реформы европейского проекта и создания оси "Париж-Берлин-Москва-Пекин", считает эксперт по проблемам безопасности Пьер-Эммануэль Томанн.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Квебеке
© REUTERS / Yves Herman
"Шестерка" не покрыла туза. Трамп "по-русски" доказал, кто в G7 главный
Саммит "большой семерки" проходил 8-9 июня в канадской провинции Квебек. После его завершения Дональд Трамп заявил, что США не поддерживают согласованное коммюнике. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в четверг не стала комментировать сообщения в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп назвал Крым российским.

"Слабость европейцев в "большой семерке" является следствием их неспособности думать о новом мире иначе, чем устаревшими парадигмами… Реформа европейского проекта в форме расширения его геополитического горизонта до размеров континента — это единственный путь для европейцев преодолеть раздробленность и неизбежное ослабление ЕС", — заявил РИА Новости эксперт Французского института геополитики (IFG), имея в виду создание "зоны безопасности и процветания от Бреста до Владивостока" с гибкими альянсами.

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, оказавшиеся заложниками своей политики санкций по отношению к России, которая, между тем, не работает, и растущего недоверия по отношению к американскому президенту, отказались при этом принять во внимание предложение Дональда Трампа о реинтеграции России в "восьмерку". Это возвращение России, однако, укрепило бы европейскую позицию по Ирану, чтобы уравновесить США", — полагает создатель исследовательского проекта Eurocontinent.

"Только ось "Париж-Берлин-Москва-Пекин" будет надежным противовесом США. Беспомощность европейцев в G7 стала результатом недостатка их геополитического видения в новом многополярном мире", — считает эксперт.

Идеология "старого мира"

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Европарламент принял резолюцию с призывом продлить санкции против России
По его мнению, в сложившихся условиях, когда новый лидер США действует не только в одностороннем порядке, что было традиционно для политики этой страны, но теперь еще и вопреки позиции союзников, европейцы "мало что могут сделать для исправления ситуации, потому что они, на самом деле, разделены, несмотря на политическую коммуникацию, которая дает иллюзию единства".

"Более того, у них нет политической воли сделать это, потому что они слишком долго придерживались геополитического подчинения по отношению к своему главному союзнику – США", — полагает аналитик.

"Европейский союз основан на глобалистском видении, которое может существовать только в однополярном мире во главе с США, которые сами и являются источником этой идеологии. Избрание же Дональда Трампа указывает на удаление США от этой "проглобалистской" позиции, поэтому ЕС теряет свои основы и опоры", — поясняет он.

"Германия Ангелы Меркель не в состоянии заменить США в поддержании этого глобалистского порядка, ни в мировом масштабе, ни в ЕС. И хотя Макрон и Меркель, похоже, цепляются за идеологию этого старого мира, новый глава итальянского правительства, вероятно, ближе всего к видению мира Дональда Трампа", — считает Томанн.

"Неубедительная" Европа

Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Страх и риск. Проблемы США инвесторам интереснее антироссийских санкций
"Главная проблема сейчас заключается в том, как долго европейцы смогут откладывать перестройку европейского проекта перед лицом кризисов, которые будут накапливаться без окончательного урегулирования какого-либо из предыдущих кризисов", — задается он вопросом.

"Несмотря на протесты против односторонних решений Трампа, европейские правительства ведь до сих пор не могли убедительно противостоять этому конкретными решениями. Что касается протекционистских мер Трампа в отношении стали, то торговые ответные меры ЕС не симметричны, потому что члены ЕС все еще надеются защитить свое многостороннее видение в рамках ВТО и не хотят ставить под угрозу свой доступ к рынку США, от которого они стали слишком зависимы", — говорит эксперт.

"Что касается Ирана, то из-за отсутствия политической воли и коллективного бессилия они не приняли никаких решительных мер, которые могли бы продлить ядерную сделку без США. Крупные европейские компании, немецкие и французские, слишком зависимы от американского рынка, значение которого намного превышает значение Ирана. Немцы и французы также очень робко относятся к использованию евро для замены доллара в торговле с Ираном, опасаясь спровоцировать более серьезную торговую войну с США", — рассуждает специалист.

"Таким образом, постепенная маргинализация ЕС на международной арене из-за его неспособности к обновлению, в дополнение к его внутренней фрагментации, является трендовым сценарием. Если государства-члены ЕС будут довольствоваться все более периферийной позицией позади США, которые будут отдавать предпочтение своим собственным интересам, то ЕС, Европа оказываются на пути к наихудшему сценарию", — заключил он.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Stirliz Stirliz
Париж-Берлин-Москва-Пекин? А НАМ точно нужна ВСЯ эта ось?
09:07
15.06.2018
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Фёдор Шмелёв
Радует в этом следующее: 1. Трамп признал легитимность перехода Крыма под юрисдикцию России. 2. Ослабление Западной Европы. 3. Появление разумных голов на Западе, осознающих роль России в Европейском мирке.
08:59
15.06.2018
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Россия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
25 июня 17:00
-
Уругвай
-
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