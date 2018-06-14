МВФ предупредил о возможном начале рецессии в США после 2020 года

ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) не исключает начала рецессии в экономике США после 2020 года, связанной с замедлением роста ВВП и ужесточением монетарной политики, проводимой Федеральной резервной системой (ФРС), говорится в документах фонда по итогам консультаций с властями Соединенных Штатов в рамках статьи IV устава фонда.

"Текущая политика строится на базе поэтапной налоговой консолидации, которая начинается в 2020 году. В это же время ожидается пик ужесточения монетарной политики. Прогноз экспертов фонда — постепенное замедление роста в течение этого периода на 1,5 п.п. ВВП, что чуть ниже потенциального роста ставок (ФРС – ред.), … но этот прогноз может оказаться излишне оптимистичным. Влияние этой разницы может быть более резким и вылиться, в вызванную этой политикой рецессию, с отрицательными последствиями для мировой экономики", — говорится в сообщении фонда.

Тем не менее, пока фонд сохранил прогноз экономического роста США на два ближайших года – 2018 и 2019. Как и в апрельском прогнозе, ВВП будет расти на 2,9% и 2,7%. Причем ускорение экономического роста позитивно скажется на ближайших соседях и союзниках США – Мексике и Канаде. При этом МВФ в очередной раз предлагает США пересмотреть политику протекционизма, а их экономических партнеров – продумать шаги, чтобы эта политика не несла отрицательных эффектов для мировой экономики.