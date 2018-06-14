Кассация подтвердила отказ Siemens и ТПЭ в исках по "крымским турбинам"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ, входит в "Ростех") и российской "дочки" Siemens на решения об отказе в удовлетворении их встречных исков по поставкам турбин для строящихся в Крыму теплоэлектростанций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Оставить жалобы без удовлетворения", — говорится в решении суда.

По мнению представителей защиты обеих структур "Технопромэкспорта", в процессах, инициированных Siemens и его российской компанией "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ), предметом требований было несоблюдение санкционных оговорок контракта в отношении поставок оборудования в Крым. Односторонние санкционные ограничения США и ЕС не являются нормами международного права и не могут исполняться на территории России, пояснил в судебном заседании представитель "Технопромэкспорта" Дмитрий Багнюк.

"Санкции пытаются сделать юридическим инструментом проведения политических решений, сам принцип экстерриториального применения санкций, есть ни что иное, как квинтэссенция юридического империализма в современном мире", — процитировал после заседания представитель "Технопромэкспорта" слова адвоката бюро ЕМПП Мергена Дораева.

История спора

В этом деле Siemens в первоначальном иске, поданном к ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО ТПЭ, требовал признать незаконной сделку по поставке турбин. Сделка состояла из двух частей: договора между СТГТ и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и договора между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ от 16 октября 2015 года. Истец также требовал обязать ООО ТПЭ вернуть четыре турбины производителю — российской "дочке" Siemens, которая выступает в этом деле соистцом по первоначальному иску.

Структуры "Ростеха" в свою очередь подали встречный иск, в котором потребовали признать недействительными три пункта контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ. Оспариваемые пункты предусматривают право СТГТ отказаться от исполнения контракта, если это грозит нарушением санкций ЕС на поставку энергооборудования для Крыма, а также содержат обязательство покупателя не размещать турбины в Крыму и устанавливают конечным местом поставки Таманский полуостров.

Арбитражный суд Москвы в декабре 2017 года оба иска полностью отклонил. Суд посчитал недоказанными доводы Siemens и СТГТ о том, что контракт с ОАО ТПЭ был заключен "дочкой" немецкого концерна под влиянием обмана или существенного заблуждения.

В то же время по встречному иску суд также пришел к выводу о недоказанности того, что включение оспариваемых пунктов в контракт заведомо противоречило основам правопорядка РФ. Девятый арбитражный апелляционный суд в марте оставил решение суда первой инстанции без изменения, после чего оно вступило в законную силу.

Немецкий концерн считает, что в Крым незаконно были поставлены предназначенные для проекта в Тамани газовые турбины. ОАО ТПЭ, находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, в свое время заключило контракт на покупку четырех турбин Siemens для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован. Действующее ООО ТПЭ, строящее в Крыму две теплоэлектростанции, согласно его сообщению, купило турбины для ТЭС на вторичном рынке и провело их модернизацию силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

Российские власти уверены, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, поскольку они прошли серьезную переделку с применением российских технологий, в том числе была увеличена их мощность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в частности, неоднократно указывал, что поставленные на полуостров турбины — российского происхождения. Вместе с тем Евросоюз в начале августа 2017 года ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым, под которые, в частности, попали ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ, а также их гендиректор.