"Яндекс.Такси" и Uber перешли на единую базу заказов в России

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российские водители "Яндекс.Такси" и Uber перешли на единую платформу для работы с заказами, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Такси".

По словам представителя компании, водители смогут получать заказы и от пользователей Uber, и от "Яндекс.Такси". "Теперь машин, доступных для вызова, станет больше и они будут приезжать к клиентам быстрее, а у водителей сократится холостой пробег. Это повысит надёжность и качество сервиса в целом", — отметили в "Яндекс.Такси".

В феврале "Яндекс" и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. В новой компании около 59,3% принадлежит "Яндексу", 36,9% — Uber, а 3,8% — сотрудникам. Uber и "Яндекс" инвестировали в новую компанию 225 миллионов долларов и 100 миллионов долларов соответственно, оценивая ее в 3,725 миллиарда долларов.

Согласно условиям сделки, оба приложения для заказа поездок — и "Яндекс.Такси", и Uber — по-прежнему доступны пользователям.