Руденя: тоннель в Чуприяновке Тверской области обеспечит развитие региона

ТВЕРЬ, 14 июн — РИА Новости. Строительство тоннеля на пересечении автодороги Москва — Санкт-Петербург — Чуприяновка — Старый Погост с путями Октябрьской железной дороги будет завершено к концу лета, сообщил РИА Новости губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Мы считаем, что объект находится в очень большой степени готовности. Все сделано капитально, по современным технологиям. Работы ведутся в соответствии с проектом. Путепровод в Чуприяновке позволит обеспечить безопасность и развитие территории", — отметил Руденя во время осмотра объекта в четвыерг.

По словам вице-президента ОАО "РЖД" Олега Тони, путепровод построен очень быстро — всего за 18 месяцев.

"С точки зрения обеспечения безопасности для нас это крайне важный объект. Мы теперь понимаем, что здесь рисков не будет, поезда будут идти со скоростью практически 250 километров в час", — сообщил Олег Тони.

В пресс-службе регионального правительства РИА "Новости" сообщили, что на строительство тоннеля из федерального бюджета в этом году было выделено почти 585 миллионов рублей.

После окончания строительства тоннеля власти региона планируют привести в порядок автомобильную дорогу, соединяющую поселок Чуприяновка с трассой М-10. На эти цели из областного бюджета будет выделено более 14,2 миллиона рублей.

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