Руденя: тоннель в Чуприяновке Тверской области обеспечит развитие региона

ТВЕРЬ, 14 июн — РИА Новости. Строительство тоннеля на пересечении автодороги Москва — Санкт-Петербург — Чуприяновка — Старый Погост с путями Октябрьской железной дороги будет завершено к концу лета, сообщил РИА Новости губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Мы считаем, что объект находится в очень большой степени готовности. Все сделано капитально, по современным технологиям. Работы ведутся в соответствии с проектом. Путепровод в Чуприяновке позволит обеспечить безопасность и развитие территории", — отметил Руденя во время осмотра объекта в четвыерг.
По словам вице-президента ОАО "РЖД" Олега Тони, путепровод построен очень быстро — всего за 18 месяцев.
В пресс-службе регионального правительства РИА "Новости" сообщили, что на строительство тоннеля из федерального бюджета в этом году было выделено почти 585 миллионов рублей.
После окончания строительства тоннеля власти региона планируют привести в порядок автомобильную дорогу, соединяющую поселок Чуприяновка с трассой М-10. На эти цели из областного бюджета будет выделено более 14,2 миллиона рублей.