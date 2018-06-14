Банки будут сообщать ЦБ об экономических последствиях хакерских атак

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Банки и операторы услуг платежной инфраструктуры с 1 июля будут обязаны сообщать в Банк России об экономических последствиях хакерских атак, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России с 1 июля 2018 года меняет для банков – операторов по переводу денежных средств и операторов услуг платежной инфраструктуры форму отчетности о событиях, связанных с нарушением защиты информации при переводе средств. Из отчетности исключаются технические показатели, свидетельствующие о способах и причинах возникновения инцидентов в сфере кибербезопасности. При этом вводятся экономические показатели, которые характеризуют последствия этих инцидентов для операторов и их клиентов", — говорится в сообщении.

В частности, операторы будут сообщать в Банк России о том, на какие суммы за отчетный период покушались злоумышленники, какие суммы удалось похитить, какова сумма похищенных средств, возвращенных оператором своим клиентам. Как отмечает регулятор, именно последний показатель позволит ЦБ оценить, насколько добросовестно операторы исполняют обязанность по возмещению своим клиентам похищенных денежных средств.

Кроме того, в новую форму отчетности включены показатели непрерывности оказания услуг по переводу денежных средств при проведении компьютерной атаки.

"Изменение формы отчетности позволит повысить достоверность данных о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, более эффективно контролировать риски операторов по переводу денежных средств и услуг платежной инфраструктуры. Кроме того, предоставляемая ими информация позволит более точно оценивать качество систем управления рисками и капиталом кредитных организаций и банковских групп", — следует из сообщения ЦБ.