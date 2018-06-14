Руководство Роскосмоса переводят в новую штаб-квартиру

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Руководство Роскосмоса переедет из основного здания госкорпорации на новую территорию — в здание "дочки" — Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), где расположен кабинет гендиректора Дмитрия Рогозина, решившего продолжить работать в своем старом кабинете, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

Дмитрий Рогозин возглавил Роскосмос в конце мая.

"На Щепкина д.42 (основное здание госкорпорации — ред.) остается рабочий кабинет, там же проводятся некоторые совещания, но основное место расположения Дмитрия Олеговича будет на Бережковской набережной. У нас почти вся администрация переводится на Бережковскую набережную. Руководитель Роскосмоса основное время находится там", — рассказал Устименко.

Основное здание Роскосмоса, где находится кабинет генерального директора и всех заместителей, располагается на Щепкина д.42. Госкорпорация делит свою штаб-квартиру с Минэнерго.

По адресу Бережковская набережная д.22 расположен офис Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) — дочернего предприятия госкорпорации. В нем работал ряд второстепенных подразделений Роскосмоса. На пятом этаже во время работы Рогозина в должности вице-премьера, курирующего ракетно-космическую отрасль, ему был выделен кабинет. Соседнее с ОРКК здание в 2017 году занял созданный в свое время Рогозиным Фонд перспективных исследований.

Источник РИА Новости в Роскосмосе пояснил, что причиной, по которой Рогозин остался в старом кабинете, кроется как в том, что он уже обжился на старом месте, так и в том, что по Бережковской набережной можно оперативно попасть в здание правительства, а в случае командировок — в аэропорт Внуково-3.