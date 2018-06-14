ЕС планирует направить 22 млрд евро на развитие связей с соседями

БРЮССЕЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Третья часть предлагаемого Еврокомиссией бюджета на развитие в 2021-27 годах международного сотрудничества в географических зонах предусматривается на регион ближнего соседства ЕС, свидетельствуют обнародованные в четверг материалы ЕК.

Страны, традиционно охватываемые европейской политикой соседства, в числе прочих включают Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Молдавию, Украину.

"Предложение комиссии учитывает стратегические приоритеты ЕС, а именно европейское соседство, Африку и наиболее нуждающиеся страны, а также проблемы в области безопасности, миграции, изменения климата и прав человека. Этот документ предусматривает выделение финансовых средств, предназначенных для каждого региона и области политики с тем, чтобы отразить политические приоритеты ЕС", — говорится в пояснительной записке к бюджетному предложению.

"Географический компонент, с особым упором на район европейского соседства и страны Африки к югу от Сахары, будет значительно расширен", — отмечается в ней.

В совокупности на инструменты добрососедства, развития и международного сотрудничества предусматривается выделить 89,2 миллиарда евро, из которых 68 миллиардов — на указанный географический компонент.

Согласно представленной диаграмме, из этой суммы 22 миллиарда евро запланированы для развития сотрудничества с регионом европейского соседства.